Американская компания планирует построить отель на орбите Земли, – фото, видео

Об этом сообщает издание Space.

Отмечается, что строительство планируют начать уже в 2025 году, а завершить в 2027 году. Этот проект может стать первым коммерческим орбитальным отелем с искусственной гравитацией.

Проектирование станции-отеля “Вояджер” построено по концепции легендарного ученого-ракетчика Вернера фон Брауна – главного организатора программы NASA “Аполлон”. По данным издания, 200 метровое колесо будет вращаться с угловой скоростью, достаточной для создания искусственной гравитации для пассажиров.

Одновременно на станции могут находиться 400 человек. На борту оборудуют рестораны, бары, смотровые залы, кинотеатр и концертную площадку, библиотеку, тренажерные залы и даже спа-салоны. Гости смогут расположиться в удобных жилых модулях, размерами 20 на 12 метров с туалетами и душем. Всего планируют оборудовать 24 таких модуля.

Сначала компания построит прототип гравитационного кольца диаметром 61 метр вблизи Марса, гравитация которого составляет около 40% гравитации Земли. Строительством будет заниматься робот STAR, которого сначала протестируют в Калифорнии.

В компании говорят, что космический отель откроет новые возможности для туризма и научных исследований.