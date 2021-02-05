Эрик Диас, менеджер по операциям в Тампе, штат Флорида, уверен, что акции GameStop принесут ему колоссальную прибыль, даже после резкого снижения курса на прошлой неделе.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Как и многие другие, Диас впервые вложил 3000 долларов, прочитав информацию об акциях продавца видеоигр на форуме Reddit WallStreetBets. Так называемый “бунт Reddit” с целью сжатия шортселлеров увеличил цену акций GameStop Corp с 18 до 483 долларов на прошлой неделе. Диас продал часть, чтобы получить прибыль в размере 1500 долларов, а остальные оставил.

В четверг курс акции упал до 53,5 доллара. После этого Диас заявил, что планирует приобрести еще больше, если цена будет продолжать падать.

“Сначала это было инвестирование в идею. Но потом, после того, как мошенники запретили розничным инвесторам осуществить покупку, это стало личным”, – сказал он.

Эти “американские горки” стали противостоянием инвесторов с Reddit против инвесторов с Уолл-стрит. С увеличением объема торгов на прошлой неделе онлайн-брокер Robinhood и другие инвестиционные программы установили ограничения на GameStop и другие акции.

При этом инвесторы-профессионалы заработали на снижении акций GameStop, когда это было невыгодно любителям.

Финансовые аналитики заявляли, что ажиотаж вокруг GameStop может длиться вечно. В то же время адвокаты уже рассказывают, что к ним ежедневно обращаются инвесторы GameStop, которые хотят окупить убытки.

“Могу пережить эту нестабильность”

Джон Гьолай, менеджер ресторана в Нью-Йорке и давний пользователь форума RedSit WallStreetBets, на прошлой неделе инвестировал в более чем 300 акций GameStop по цене 269 долларов за акцию. Он планирует держаться свои акции. Гьолай считает, что команда GameStop может приумножить его прибыли.

“Я надеюсь, что смогу продать их примерно за 500 долларов. Но если на это уйдут годы, я буду держать. Я инвестировал в биткоин на его пике в 2017 году. Я могу пережить всю эту нестабильность”, – рассказал мужчина.

Джерри Корли, садовник в Арканзасе, присоединился к теме WallStreetBets на Reddit прошлой неделе и приобрел три акции GameStop в понедельник. Несмотря на убытки, он получил поощрение от Ревущей Китти (интернет-инвестора, которого считают идейным вдохновителем революции GameStop).

“Этот парень не манекен. Это прекрасный знак”, – сказал Корли.

В среду Ревущая Китти, также известная как DeepF *** ingValue на WallStreetBets, опубликовала в Twitter снимок экрана акций GameStop, которые в июле торговались на уровне 4 долларов.

“Мне нравятся акции”, – добавила Ревущая Китти.

Твиты Ревущей Китти вдохновляют розничных инвесторов. Они надеются, что получат немалую прибыль.

Обращения к адвокатам

Диас пытался обойти торговые ограничения Robinhood, используя несколько торговых платформ. Но ограничения торгов быстро вызвали негативную реакцию инвесторов и американских законодателей от обеих сторон, а также спровоцировали судебные процессы.

Адвокат Левина Папантониу Рафферти Майкл Биксби заявил, что его фирма получила десятки звонков с “любыми жалобами, которые вы только можете себе представить”, связанными с Robinhood и GameStop.

“Если вы потеряли 10 000 долларов, это может быть для человека определенной денежной суммой, но трудно будет оправдать расходы на судебный процесс”, – сказал Биксби.

В Robinhood эти иски не комментируют.

Мэтью Шварц, адвокат Касса Шулера во Флориде, сказал, что большинство звонков ему поступали от лиц, торгующих опционами, не способными приобрести или имеющими традиционные акции, операции с которыми ограничены.

В бунте Reddit также были победители. Они и сейчас остаются в игре. Брайан Тови, 20-летний предприниматель в Нью-Йорке, заявил, что получил более 890% рентабельности GameStop, поскольку в начале января он инвестировал в 10 000 акций со средней стоимостью 22,10 доллара за акцию, прочитав информацию о росте продаж электронной коммерции компании.

Тови постепенно продал свои акции, когда курс достиг 165 долларов, но все еще владеет 2200 акциями, надеясь на очередной прорыв.

“Я подобен типу “кишечного инвестора”. Я хорошо чувствую себя в сфере бизнеса. Если есть еще какой-то пузырь, я, пожалуй, избавлюсь от него”, – сказал Тови.