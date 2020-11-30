В понедельник, 30 ноября, известный американский словарь Merriam-Webster назвал слово, которое стало самым популярным в 2020 году.

Об этом говорится на сайте словаря.

Так, “пандемия” стала словом года. Интерес к этому слову в течение года оставался значительно высоким.

“Это, пожалуй, не станет большим шоком. Часто в большой новости есть техническое слово, связанное с ней, и в этом случае слово пандемия не просто техническое, а общее. Вероятно, этим словом мы будем описывать этот период в будущем” , – сказал Питер Соколовски, главный редактор Merriam-Webster, в комментарии The Associated Press.

Это слово приобрело крайней специфики в марте 2020 года, когда коронавирусный кризис был признаа пандемией. 11 марта, когда Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса всемирной пандемией, поиски этого слова на сайте словаря чрезвычайно выросли.

Так, поиски пандемии 11 марта на 115 806% превышали количество запросов, осуществленных в ту же дату прошлого года.

Слово “пандемия” имеет латинское и греческое происхождение. Слово датируется серединой 1600-х годов, тогда его широко в значении болезни в медицинском тексте.