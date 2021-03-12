Covid-19 Украина

обновлено 12.03.2021 в 17:02

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Американцы поддерживают введение ограничений для невакцинированных людей, – опрос

В США ежедневно растет количество людей, которые поддерживают вакцинацию от коронавируса. Кроме того, американцы поддерживают введение ограничений для невакцинированных людей.

Пятница, 12 марта 2021, 18:21

Об этом свидетельствуют данные опроса Reuters/Ipsos.

Национальный опрос общественного мнения, в котором приняли участие 1005 человек, проведен в понедельник и вторник. По данным исследования, темпы вакцинации могут расти, поскольку появляется больше вакцин, поэтому больше людей хотят их получить.

54% респондентов сказали, что они “очень заинтересованы” в вакцинации. В январском опросе этот показатель был на уровне 41%, а в мае 2020 года – 38%.

За последний год интерес к вакцине вырос среди белых и расовых меньшинств примерно 6 из 10 белых и 5 из 10 представителей групп меньшинств сейчас проявляют высокий уровень заинтересованности.

27% американцев заявили, что не заинтересованы в вакцинации. Этот показатель почти не изменился по сравнению с аналогичным опросом, проведенным в мае прошлого года.

Вскоре США начнут выходить из глобальной эпидемии. Тогда перед властью появятся социальные вызовы. Последний опрос показал, что большинство американцев хотят ограничить способы публичного смешивания невакцинированных людей.

72% американцев сказали, что им важно знать, “привиты ли люди вокруг них”.

Большинство – 62% – заявили, что непривитым людям не следует позволять путешествовать на самолетах. 55% согласились с тем, что невакцинированные люди не должны заниматься в общественных тренажерных залах, посещать кинотеатры или посещать публичные концерты.

60% американцев ответили, что хотят работать у работодателя, “который требует, чтобы все получили вакцину от коронавируса перед возвращением в офис”, а 56% считают, что невакцинированные работники должны оставаться дома.

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