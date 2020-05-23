Препарат "Амизон Макс" абсолютно бесполезен для лечения вирусных заболеваний. Поэтому применять его для лечения больных на коронавирус также бессмысленно.

Об этом написал в Facebook доктор физико-математических наук по специальности “биофизика”, ведущий научный сотрудник Института физики НАН Украины и стипендиат Марии Кюри в Университете Бургонь-Франш-Комте (Франция) Семен Есилевский.

Он, в частности, прокомментировал решение МОЗ Украины о начале клинических исследований “Амизона” на пациентах, заразившихся COVID-19.

“Если нет ни малейших намеков на то, что препарат может быть эффективным против какого-либо вируса в принципе, то на кой… проводить его клинические исследования против COVID-19? Чтобы что?”, – заявил биофизик.

Он также рассказал, что по “Амизону” за последние годы появилась научная публикация. В ней говорится об исследовании препарата in vitro на клеточной культуре. Но дело в том, что в пробирке противовирусную активность оказывает практически что угодно, но 99.99% из этого чего угодно на уровне целого организма потом не работает.

“Но производителю жалко просто выкинуть бесполезный препарат – это ведь потеря немалых денег на его сбыте. Поэтому предпринимаются героические попытки как-то оправдать его существование. В частности, делаются работы in vitro, которые ничего на самом деле не доказывают, но создают иллюзию изученности”, – объяснил ученый.

По его словам, если некий доморощенный препарат существует уже десятилетиями, давно одобрен к применению в местечковых протоколах, но за все это время так и не был исследован с публикациями в приличных журналах и с нормальными клиническими испытаниями, то это практически гарантированно фуфломицин.

Напомним, Министерство охраны здоровья Украины одобрило проведение исследований отечественного препарата “Амизон Макс” с сомнительной репутацией в 7 медучреждениях страны на пациентах с COVID-19.