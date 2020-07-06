АМКУ не сможет оштрафовать табачников из-за своего же решения, и создаст проблемы с ЕС — эксперт

Антимонопольный комитет Украины не может оштрафовать крупнейшие табачные компании за антиконкурентные согласованные действия на 6,5 млрд грн. Попытки сделать это противоречат Соглашению об ассоциации Украины с Евросоюзом.

Об этом заявил профессор Валерий Воротин, эксперт Института законодательства при парламенте, сообщает “РБК-Украина”.

Напомним, в октябре 2019 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил штраф в размере 6,5 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия на производителей и дистрибьюторов сигарет.

Речь шла о таких компаниях как:

“Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн” совместно с “Филип Моррис Украина”;

“Джей Ти Интернешнл Украина” совместно с “Джей Ти Интернешнл Компани Украина”

“Империал Тобакко Продакшн Украина” совместно с “Империал Тобакко Юкрейн”,

“Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина” совместно с “А/Т табачная компания “В.А.Т. — Прилуки” и дистрибьютором “Тедис Украины”.

Воротин напомнил, что еще в 2011 году АМКУ предоставил этим компаниям разрешения на их деятельность. В частности, дистрибьютору “Тедис” были предоставлены все необходимые разрешения относительно концентрации оптовой торговли табачными изделиями. Соответствующие разрешения были отменены комитетом в 2018 году, однако восстановлены Верховным судом Украины.

Эксперт указал на то, что АМКУ не может оштрафовать компании за действия, на которые этим же органом ранее были выданы разрешения.

“Если в этой ситуации Антимонопольный комитет и может кого-то оштрафовать, то разве что самого себя. Ведь он сам в 2011 году выдал разрешения на концентрацию и согласованные действия, которые предусматривали обязательства дистрибуции не осуществлять оптовую продажу без разрешения “Мегаполиса” (теперь — “Тедис”) в течение 10 лет. Производителей тогда даже не проинформировали – поставили перед фактом уже принятого решения. Компании-дистрибьюторы, которые ранее работали с производителями, просто направили письма-уведомления о прекращении сотрудничества”, — отметил Воротин.

Специалист выразил мнение, что причина штрафа “не просто необоснованна, она абсурдна”.

Попытки наложить штраф на эти компании, как отметил эксперт, нарушат требования Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, которые обязывают АМКУ дать компаниям-производителям табачных изделий перед наложением штрафа представить свою позицию.

“В соответствии с положениями ст. 255 Соглашения об ассоциации с ЕС, Украина признала важность надлежащего правового процесса в делах о нарушении антимонопольного права и обязалась применять свое законодательство о защите экономической конкуренции в прозрачный способ и уважать принципы процессуальной справедливости и права на защиту. К сожалению, в этом случае эти принципы были нарушены”, — добавил эксперт.