Covid-19 Украина

обновлено 06.07.2020 в 23:02

Всего:

49043(+543)

Болеют:

26078(+543)

Выздоровели:

21703(+327)

Умерло:

1262(+13)

23:40 На пляжах Одессы обнаружили кишечную палочку: можно ли купаться
22:51 АМКУ не сможет оштрафовать табачников из-за своего же решения, и создаст проблемы с ЕС — эксперт
22:23 Дания разрешила продолжить строительство «Северного потока-2»
22:01 Маск дал советы по воспитанию детей и разжег в Twitter дискуссию на тему коммунизма
21:46 Шмыгаль заявил о стабилизации эпидемии коронавируса: МОЗ писал о росте госпитализаций
20:23 Дэвид Линч опубликовал архивную короткометражку «THE 3Rs»: видео
20:03 6 тыс. грн за пай: «Слуги народа» хотят ввести новый налог
19:41 Табачная компания «Филип Моррис» обжалует в суде миллиардные штрафы АМКУ
18:38 Фронтмен Kasabian уходит из группы
18:17 Петиция к Зеленскому с требованием запретить 5G собрала 25 тыс. подписей
18:01 В Израиле ужесточают карантин
Эксклюзив
17:41 «Слуги народа» пошли на встречу к президенту — фото
16:57 Суд рассматривает апелляцию по мере пресечения Андрею Антоненко: трансляция
16:41 Жены шахтеров обратились к матери Зеленского, просят повлиять на сына
15:37 Омбудсмен просит выделить из COVID-фонда 3,5 млн гривен на новый сайт
15:11 В Житомире солдат-срочник найден повешенным
15:00 В небе над озером в Айдахо столкнулись два самолета, погибли 8 человек
14:40 На Донбассе за неделю ликвидировали 13 боевиков «Л/ДНР»
14:38 В Киеве прорвало коллектор, движение ограничено
14:23 Джамала поделилась ощущениями от материнства после вторых родов
14:12 Ученые 32 стран мира призвали ВОЗ пересмотреть советы по COVID-19
13:57 С начала года к журналистам 40 раз применяли силу, – НСЖУ
13:44 ОПЗЖ потратила 60 млн грн из госбюджета на рекламу по ТВ
13:24 СБУ заблокировала техподдержку мобильных операторов в ОРДЛО
13:16 В ВСУ зафиксировано 189 заражений коронавирусом
12:59 В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили у 59 человек
12:51 Украина выполнила одно из условий МВФ, – Нацбанк
12:35 Провести на Донбассе местные выборы пока невозможно, – секретарь СНБО
12:22 Вторым языком в Украине должен быть английский, – секретарь СНБО
12:16 Пострадавшим во время пожара в Новой Каховке нашли временное жилье
11:53 Польша открыла еще один пункт пропуска

АМКУ не сможет оштрафовать табачников из-за своего же решения, и создаст проблемы с ЕС — эксперт

Антимонопольный комитет Украины не может оштрафовать крупнейшие табачные компании за антиконкурентные согласованные действия на 6,5 млрд грн. Попытки сделать это противоречат Соглашению об ассоциации Украины с Евросоюзом.

Понедельник, 6 июля 2020, 22:51

Об этом заявил профессор Валерий Воротин, эксперт Института законодательства при парламенте, сообщает “РБК-Украина”. 

Напомним, в октябре 2019 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил штраф в размере 6,5 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия на производителей и дистрибьюторов сигарет.

Речь шла о таких компаниях как:

  • “Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн” совместно с “Филип Моррис Украина”;
  • “Джей Ти Интернешнл Украина” совместно с “Джей Ти Интернешнл Компани Украина”
  • “Империал Тобакко Продакшн Украина” совместно с “Империал Тобакко Юкрейн”,
  • “Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина” совместно с “А/Т табачная компания “В.А.Т. — Прилуки” и дистрибьютором “Тедис Украины”.

Воротин напомнил, что еще в 2011 году АМКУ предоставил этим компаниям разрешения на их деятельность. В частности,  дистрибьютору “Тедис” были предоставлены все необходимые разрешения относительно концентрации оптовой торговли табачными изделиями. Соответствующие разрешения были отменены комитетом в 2018 году, однако восстановлены Верховным судом Украины.

Эксперт указал на то, что АМКУ не может оштрафовать компании за действия, на которые этим же органом ранее были выданы разрешения.

“Если в этой ситуации Антимонопольный комитет и может кого-то оштрафовать, то разве что самого себя. Ведь он сам в 2011 году выдал разрешения на концентрацию и согласованные действия, которые предусматривали обязательства дистрибуции не осуществлять оптовую продажу без разрешения “Мегаполиса” (теперь — “Тедис”) в течение 10 лет. Производителей тогда даже не проинформировали – поставили перед фактом уже принятого решения. Компании-дистрибьюторы, которые ранее работали с производителями, просто направили письма-уведомления о прекращении сотрудничества”, — отметил Воротин.

Специалист выразил мнение, что причина штрафа “не просто необоснованна, она абсурдна”.

Попытки наложить штраф на эти компании, как отметил эксперт, нарушат требования Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, которые обязывают АМКУ дать компаниям-производителям табачных изделий перед наложением штрафа представить свою позицию.

“В соответствии с положениями ст. 255 Соглашения об ассоциации с ЕС, Украина признала важность надлежащего правового процесса в делах о нарушении антимонопольного права и обязалась применять свое законодательство о защите экономической конкуренции в прозрачный способ и уважать принципы процессуальной справедливости и права на защиту. К сожалению, в этом случае эти принципы были нарушены”, — добавил эксперт.

Теги: штрафы, Антимонопольный комитет Украины, Соглашение об ассоциации УкраинаЕС, табак

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться