Антимонопольный комитет Украины наложил штрафы на сумму более 111,5 миллиона гривен на шестерых недобросовестных производителей молочной продукции.

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

Специалисты обнаружили ряд производителей, которые изготавливали смеси с неизвестными составляющими и называли такую продукцию “маслом”. Отдельные же бизнесмены прибегали к замене молочных жиров растительными и в другой продукции. В частности, Комитет обнаружил несоответствие жиров в составе твердых сыров.

Отмечается, что такие “немасло” и “несыр”, кроме магазинов и рынков, могли попадать в школы, детсады, интернаты, больницы, пансионаты, вузы.

С точки зрения закона, сливочное масло и сыр являются традиционными молочными продуктами, в состав которых могут входить жиры и белки немолочного происхождения. При наличии каких-либо других жиров, кроме молочных, такая продукция уже не может называться ни “сыром”, ни “маслом”.

На производителей, которые распространяли информацию, которая вводит в заблуждение граждан, решениями АМКУ были наложены штрафы:

ГП “Староконстантиновский молочный завод” (Хмельницкая обл.) – 84 892 000 грн.

ООО “Деражнянский молочный завод” (Хмельницкая обл.) – 9 459 200 грн.

ООО “Вивальди Д” (Днепропетровская обл.) – 6 900 000 грн.

ООО “Интер-мол” (Днепропетровская обл.) – 4 022 000 грн.

ООО “ОМПК “Славия” (Сумская обл.) – 3 500 000 грн.

ООО “Ива-арт” (Ивано-Франковская обл.) – 2 800 000 грн.

В АМКУ также добавили, что некоторые производители прибегают к изготовлению некачественной продукции не впервые.