Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.
Специалисты обнаружили ряд производителей, которые изготавливали смеси с неизвестными составляющими и называли такую продукцию “маслом”. Отдельные же бизнесмены прибегали к замене молочных жиров растительными и в другой продукции. В частности, Комитет обнаружил несоответствие жиров в составе твердых сыров.
Отмечается, что такие “немасло” и “несыр”, кроме магазинов и рынков, могли попадать в школы, детсады, интернаты, больницы, пансионаты, вузы.
С точки зрения закона, сливочное масло и сыр являются традиционными молочными продуктами, в состав которых могут входить жиры и белки немолочного происхождения. При наличии каких-либо других жиров, кроме молочных, такая продукция уже не может называться ни “сыром”, ни “маслом”.
На производителей, которые распространяли информацию, которая вводит в заблуждение граждан, решениями АМКУ были наложены штрафы:
- ГП “Староконстантиновский молочный завод” (Хмельницкая обл.) – 84 892 000 грн.
- ООО “Деражнянский молочный завод” (Хмельницкая обл.) – 9 459 200 грн.
- ООО “Вивальди Д” (Днепропетровская обл.) – 6 900 000 грн.
- ООО “Интер-мол” (Днепропетровская обл.) – 4 022 000 грн.
- ООО “ОМПК “Славия” (Сумская обл.) – 3 500 000 грн.
- ООО “Ива-арт” (Ивано-Франковская обл.) – 2 800 000 грн.
В АМКУ также добавили, что некоторые производители прибегают к изготовлению некачественной продукции не впервые.
- Напомним, в октябре 2019 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил штраф в размере 6,5 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия на производителей и дистрибьюторов сигарет.