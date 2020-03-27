Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета начало расследование против ряда сетей супермаркетов столицы и поставщиков из-за повышения цен на продукты.

Об этом сообщил председатель киевского областного отделения АМКУ Алексей Хмельницкий на своей странице в Facebook.

“Поводом для вмешательства Комитета стало существенное подорожание товаров в последние дни. Ценовой мониторинг, который ввел АМКУ, показывает, что цены на определенные продукты и средства индивидуальной защиты поднимались синхронно в разных торговых сетях. Это может свидетельствовать об антиконкурентном поведении участников рынка – как поставщиков, так и розничной торговли, или обоих этих звеньев одновременно”, – говорится в сообщении.

По словам Хмельницкого, специалисты отделения уже неделю мониторят стоимость товаров в магазинах. Требования предоставить полную информацию о закупочных и розничных ценах направлены в торговые сети, о отпускные цены – снабжающим компаниям.

Он отметил, что терротделение внимательно изучит все обстоятельства повышения стоимости на продукты питания, установит на каком этапе и кто именно спровоцировал повышение цен и примет соответствующее решение.

В частности, дело начато в отношении супермаркетов: NOVUS, “Ашан”, METRO Cash & Carry Ukraine, “Сильпо”, BILLA, “АТБ-Маркет”, VARUS, “ЭКО Маркет”, “Велика Кишеня”, “Велмарт”. А также относительно компаний-поставщиков: “Мир овощей”, “Гала Фудз”, “Саркара-Групп”, “Овощной край”, “Август-Кий”, “Агроинвест-Логистик”, “Агро-Овен”, “Брокинтерком”, “Перспектива”, “Зовништоргресурс”, “Агробизнесвектор”, “Интер овощи”, “Аттуаль”, “Елитпрайм”, “Авега-2018”.

“В случае установления фактов нарушения законодательства о защите экономической конкуренции органами Антимонопольного комитета могут быть наложены штрафы в размере до 10 % оборота компании за предыдущий год”, – добавил Хмельницкий.