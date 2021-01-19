Об этом проинформировали в пресс-службе АМКУ.
Речь идет об ООО “Киевоблгаз сбыт”, ООО “Житомиргаз сбыт”, ООО “Черниговгаз сбыт”, ООО “Черкассыгаз сбыт”, ООО “Уманьгаз сбыт” и ГП “КиевГазЭнерджи”.
В АМКУ подчеркнули, что действия этих компаний “содержат признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке”, что могло привести “к ущемлению интересов потребителей”.
В АМКУ напомнили, что с 1 августа 2020 года рынок газа открылся для населения, и потребитель получил право выбирать поставщика. Несмотря на это, до 85% населения пользуются услугами указанных выше компаний в соответствующих регионах.
В АМКУ уточнили, что ценовые предложения этих шести газсбытов на природный газ для населения с ноября 2020 года по январь 2021 года в среднем превышали цены их конкурентов на рынке до 40%.
Например, цена газа у “Киевоблгаз сбыт” была выше цены, предложенной “Нафтогазом Украины”, на 2,54 грн за 1 кубометр (38,52%). А разница с ценами ООО “Мегаватт Энерго” составляла до 43,41% (эта компания предлагала населению куб газа дешевле на 2,76 грн).
В АМКУ сообщили, что подобные факты завышения цен на газ для населения выявлены и в других регионах Украины. Исследования по ним уже завершаются территориальными отделениями комитета.
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