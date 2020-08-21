Антимонопольный комитет Украины открыл дело о злоупотреблении монопольным положением на рынке патоки против субъектов хозяйствования, которые входят в состав группы компаний Roshen.

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

“Самыми большими отечественными производителями патоки крахмальной кукурузной (сиропов) являются субъекты хозяйствования, которые входят в состав группы Roshen. Группа Roshen в течение 2018 – 2019 годов имела структурные признаки монопольного (доминирующего) положения на данном товарном рынке”, – говорится в сообщении.

По имеющейся у АМКУ информации, в ходе ведения своей хозяйственной деятельности группа Roshen в течение 2018 года устанавливала различные цены, а также различные условия приобретения патоки для определенной группы потребителей – кондитерских фабрик.

В частности, в 2019 году, усилив рыночную власть в связи с запретом импорта из Российской Федерации патоки (сиропов), группа Roshen повысила цены на патоку собственного производства для всех покупателей, которые были объектом ценового анализа. При этом в ходе исследования, которое предшествовало началу дела, АМКУ не было установлено объективных причин для повышения цен этой группы.

“Такие действия группы Roshen по отношению к субъектам хозяйствования – конкурентов на рынках кондитерских изделий, могли привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции между ними”, – добавили в АМКУ.

В связи с этим Комитет начинает расследование, сбор и анализ доказательств по делу.