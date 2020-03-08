Билодид проанонсировала выход фильма на своей странице в Instagram.
Лента получила название “Анаконда” — именно так называют нашу соотечественницу за стиль ведения борьбы во время поединков.
“25 марта вы увидите документальный фильм обо мне”, – прокомментировала фотографию спортсменка.
Премьера документальной ленты состоится 25 марта.
Добавим, украинская дзюдоистка Дария Билодид недавно получила первую медаль в этом году. На турнире серии Grand Slam в Париже (Франция) украинка Белодед ярко победила на Grand Slam в Париже, одолев в финале чемпионку мира золотую награду. В финале Билодид в весовой категории до 48 кг победила дзюдоистку из Японии Вакану Кога. Эта победа стала для Дарьи уже 18-й подряд.
- В октябре прошлого года Дарья Билодид стала победителем турнира мировой серии IJF Grand Slam (Большой Шлем) по дзюдо.
- Ранее Дарья Билодид выиграла “золото” на чемпионате мира в Токио (Япония), став самой молодой двукратной чемпионкой в истории в весовой категории до 48 кг.