О 19-летней украинской дзюдоистке Дарье Билодид, в августе прошлого года ставшей самой молодой двукратной чемпионкой мира, сняли документальный фильм.

Билодид проанонсировала выход фильма на своей странице в Instagram.

Лента получила название “Анаконда” — именно так называют нашу соотечественницу за стиль ведения борьбы во время поединков.

“25 марта вы увидите документальный фильм обо мне”, – прокомментировала фотографию спортсменка.

Премьера документальной ленты состоится 25 марта.

Добавим, украинская дзюдоистка Дария Билодид недавно получила первую медаль в этом году. На турнире серии Grand Slam в Париже (Франция) украинка Белодед ярко победила на Grand Slam в Париже, одолев в финале чемпионку мира золотую награду. В финале Билодид в весовой категории до 48 кг победила дзюдоистку из Японии Вакану Кога. Эта победа стала для Дарьи уже 18-й подряд.