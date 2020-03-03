Для окончательной проверки случая заражения коронавирусом в Украине, материалы пациента отправят на подтверждение в Лондон.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины.

Это необходимо сделать по двум причинам. Во-первых, чтобы получить подтверждение случая заражения. Во-вторых, для статистики Всемирной организации здравоохранения.

“Мужчина госпитализирован, изолированный и находится под контролем. По итогам утреннего осмотра – температуры нет, жалобы на сухой кашель. Рентгенологические признаки пневмонии нет. Образец отправлено для окончательного подтверждения в Лондон”, – сказано в сообщении.

Аналогичную процедуру осуществляют все страны, где фиксируют случаи заражения.