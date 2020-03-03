Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины.
Это необходимо сделать по двум причинам. Во-первых, чтобы получить подтверждение случая заражения. Во-вторых, для статистики Всемирной организации здравоохранения.
“Мужчина госпитализирован, изолированный и находится под контролем. По итогам утреннего осмотра – температуры нет, жалобы на сухой кашель. Рентгенологические признаки пневмонии нет. Образец отправлено для окончательного подтверждения в Лондон”, – сказано в сообщении.
Аналогичную процедуру осуществляют все страны, где фиксируют случаи заражения.
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