Об этом сообщается в блоге компании.

“Мы рады сообщить о создании YouTube Shorts — нового сервиса для коротких видеороликов прямо на платформе YouTube для тех, кто хочет снимать короткие увлекательные видео, используя только мобильные телефоны”, – говорится в сообщении.

Cервис похож на китайское приложение TikTok: в нем можно будет совмещать несколько видео; ускорять или замедлять; предусмотрен таймер и обратный отсчет.

Максимальная длительность видео в YouTube Shorts составит 15 секунд. На видео можно будет наложить музыку из библиотеки YouTube.

Изначально новый сервис будет доступен в Индии: там в течение следующих нескольких дней запустят бета-версию Shorts на устройствах Android.

“Это ранняя версия продукта, но мы выпускаем ее сейчас, чтобы привлечь вас – наше глобальное сообщество пользователей, творцов и художников – к путешествию вместе с нами, когда мы создаем и совершенствуем Shorts. Мы будем продолжать добавлять больше функций и расширяться в большем количестве стран в ближайшие месяцы, учитывая ваш фидбэк”, – уточнили представители YouTube.

Как сообщает агентство ВВС, в июне Индия запретила TikTok и 58 других китайских приложений из-за обострения напряженности между двумя странами.

Индия была крупнейшим зарубежным рынком TikTok с примерно 120 млн пользователей. Теперь этот рынок попробует освоить YouTube с сервисом Shorts.