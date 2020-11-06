Городским главой города Буча Киевской области вновь стал Анатолий Федорук. Политик заявил, что готов сотрудничать со всеми партиями, которые вошли в состав городского совета.

Об этом он заявил на своей Facebook-странице.

По данным ЦИК, Федоруку отдали свой голос 8867 избирателей, что составляет 52,59%. Всего на этот пост баллотировались 9 кандидатов.

По результатам выборов, в городской совет Бучи вошли 6 партий. Мэр надеется, что все 34 депутата будут нацелены на развитие населенных пунктов Бучанской городской территориальной общины.

“Теперь мы должны заниматься будничными, но важными делами, исходя из запросов наших граждан и стратегии развития Бучанской общины – такова позиция местного самоуправления”, – добавил мэр.