Об этом он заявил на своей Facebook-странице.
По данным ЦИК, Федоруку отдали свой голос 8867 избирателей, что составляет 52,59%. Всего на этот пост баллотировались 9 кандидатов.
По результатам выборов, в городской совет Бучи вошли 6 партий. Мэр надеется, что все 34 депутата будут нацелены на развитие населенных пунктов Бучанской городской территориальной общины.
“Теперь мы должны заниматься будничными, но важными делами, исходя из запросов наших граждан и стратегии развития Бучанской общины – такова позиция местного самоуправления”, – добавил мэр.
- Виталий Кличко официально признан победителем выборов мэра Киева: за него проголосовали более 50% избирателей. В связи с тем, что действующий мэр столицы Кличко набирает более 50% голосов, второго тура выборов в Киеве не будет.
- Второй тур местных выборов состоится в 14 территориальных общинах с количеством избирателей более 75 тысяч в 11 регионах Украины. Причиной повторного голосования стало то, что ни один из кандидатов на пост городского главы не набрал 50% голосов избирателей.