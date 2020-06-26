Пророссийского блогера Анатолия Шария вызвали на допрос в Государственную фискальную службу в качестве свидетеля по делу об отмывании средств.

Сообщение об этом появилось на официальном сайте Государственной фискальной службы Украины.

Согласно тексту повестки, Шарий должен прибыть 3 июля 2020 в 10:00 в Главное следственное управление Государственной фискальной службы для участия в допросе в качестве свидетеля. Это касается уголовного производства №32020000000000073 от 2 июня 2020 года, открытого по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 209 Уголовного кодекса Украины.

Статья 209 Уголовного кодекса предусматривает ответственность за легализацию, или отмывание имущества, полученного преступным путем.

Часть 2 указанной статьи применяется в случаях, когда такие действия были совершены повторно или по предварительному сговору группой лиц, или в крупном размере, и предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Согласно примечанию 1 к статье 209, легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, признается совершенной в крупном размере, если предметом преступления было имущество на сумму, превышающую шесть тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан – по состоянию на 2020 год эта сумма равна 6 миллионам 306 тысячам гривен.