Во вторник, 24 декабря, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение о сертификации и выдаче лицензии компании “Оператор ГТС”. Таким образом, процедура анбандлинга “Нафтогаза” была завершена.

“Марафон продолжительностью почти пять лет подходит к концу. Слово “анбандлинг” органично вошло в повседневный лексикон украинцев. … Только что “Оператор ГТС Украины” получил от НКРЭКУ сертификацию, лицензию и тарифы на транспортировку газа и теперь является полностью самостоятельной и дееспособной компанией”, — сообщил Коболев.

По словам главы “Нафтогаза”, после завершения процедуры анбандлинга Украина “значительно усиливает надежность поставок энергии”.

“Украинские компании получают возможности работать на равных в едином европейском энергопространства, а потребители — доступные газ и тепло, без политических требований от доминирующего игрока”, — добавил он.

Напомним, отделение оператора ГТС от “Нафтогаза” было одним из обязательств, взятых Украиной по Протоколу о присоединении к Договору об учреждении Энергетического сообщества в рамках Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом