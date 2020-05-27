Об этом певец написал на своей странице в Facebook.

По словам Бочелли, переболели также члены его семьи.

“Пандемия, которая потрясла мир, также затронула – хотя и слегка – меня и некоторых членов моей семьи. Из уважения к тем, у кого заражение коронавирусом имело более серьезные последствия, я решил не делиться этими новостями. И, конечно, я не хотел беспокоить своих фанатов и хотел защитить приватность моей семьи”, – отметил тенор.

По словам Бочелли, он и его родные полностью выздоровели к концу марта.

После выздоровления певец решил внести свой вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Он согласился сдать кровь, плазма которой нужна для создания вакцины и лекарств.

“Получив возможность сдать кровь, чтобы помочь найти лекарство от COVID, я сразу сказал “да”. Скромный – но фундаментальный – жест, с помощью которого я хочу сыграть свою маленькую роль”, – написал Бочелли.

Как сообщает итальянское агентство ANSA, заражение коронавирусом у Бочелли диагностировали 10 марта. Заболели также его жена и двое детей. По словам певца, болезнь протекала у него в легкой форме, сопровождаясь повышением температуры.

Эти же детали Бочелли озвучил и в интервью The Wall Street Journal.

“Мы все заразились. У нас была температура, потом было холодно, а потом у нас появился небольшой кашель”, – сообщил он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Primer Impacto (@primerimpacto) 26 Май 2020 в 2:00 PDT



Стоит отметить, что в апреле, на католическую Пасху, Бочелли дал концерт в пустом Миланском соборе. Как пишет издание Variety, за первые 24 часа выступление посмотрели более 28 млн человек по всему миру. В настоящее время запись просмотрели более 40 млн раз.