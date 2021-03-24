Видео конференции опубликовала Украинская ассоциация футбола.
Пресс-конференция была посвящена сегодняшнему матчу отборочного турнира Чемпионата мира-2022 против сборной Франции.
В начале конференции Шевченко начал выступление на украинском языке и пообещал делать это и в будущем.
“Добрый день. Я рад всех поздравить с началом сборов национальной команды. Я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Пока не готов общаться на украинском языке постоянно, но буду делать это в будущем”, – подчеркнул Шевченко.
(На видео – с 2:00)
Стоит отметить, что 24 марта сборная Украины в рамках отборочного турнира Чемпионата мира 2022 года проведет матч с командой Франции.
Матч состоится в Сен-Дени на стадионе “Стад де Франс” в 21:45 по киевскому времени.
- Ранее украинский футболист Андрей Шевченко вошел в рейтинг лучших нападающих в истории футбольной Лиги чемпионов по соотношению количества проведенных встреч и забитых мячей.