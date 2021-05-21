Про це повідомляють #Букви.
Так, додаток Clubhouse від Alpha Exploration Co. став доступний в Google Play. Тепер користувачі з України мають змогу знайти його під час пошуку та завантажити.
Реєстрація у Clubhouse досі можлива тільки за запрошенням вже наявного користувача.
Водночас користувачі скаржаться на те, що додаток не працює:
Нагадаємо, аудіосоцмережу Clubhouse було запущено в березні 2020 року. З того часу сервіс працював виключно через додаток для iOS. У кінці лютого творці голосової соцмережі Clubhouse взялися за розробку Android-версії програми. 9 травня Android-додаток був випущений, але залишався доступним лише у США. Компанія анонсувала, що незабаром ним зможуть користуватися і в інших країнах.
Clubhouse дає можливість спілкуватися у режимі аудіобесід. Сервіс позиціюють як платформу для дебатів. дискусій, навчання тощо. Розробники — колишні співробітники Google Пол Девісон та Роган Сет.
- У квітні стало відомо, що впродовж останніх місяців компанія Twitter Inc. вела перемовини щодо придбання соціальної мережі Clubhouse.
- Місяцем раніше Twitter запустила бета-тестування сервісу для голосового спілкування Spaces, який нагадуватиме соцмережу Clubhouse.
- Про феномен Clubhouse і причини популярності платформи — в статті #Букв.