Анджей Дуда во второй раз стал президентом Польши, обогнав своего оппонента, кандидата от оппозиции Рафала Тшасковского всего на 2,5%.

#Буквы рассказывают, что известно о польском лидере.

Биография и политическая карьера Анджея Дуды

Анджею Дуде 48 лет. Он родился в Кракове и окончил факультет права и администрации Ягеллонского университета.

Дуда женат на филологе, дочери известного польско-еврейского писателя, переводчика и литературного критика Юлиана Корнхаузера — Агате Корнхаузер-Дуде. У пары есть дочь — 25-летняя Кинга Дуда.

В октябре 2001 года Дуда был зачислен в штат отдела административного права Ягеллонского университета. В январе 2005 года получил степень доктора права. С 2006 по 2007 год был заместителем госсекретаря в Министерстве юстиции.

В 2008-2010 годах Дуда работал заместителем госсекретаря в канцелярии погибшего президента Польши Леха Качиньского. В 2011 году Дуда стал депутатом польского Сейма от партии “Право и справедливость”, а в начале 2014 года стал депутатом Европейского парламента.

В 2015 году партия “Право и справедливость”, основанная Качинським, выдвинула Дуду на президентских выборах. Его кандидатуру поддержали также еще пять партий. На тех выборах Дуда вышел во второй тур вместе с действующим президентом Брониславом Комаровским и победил его с результатом в 53% голосов.

Дуда и Украина

Как отметила в статье для #Букв “Польша выбирает будущее: разрыв между кандидатами в президенты мизерный” журналист Екатерина Прищепа, получив большинство в парламенте после избрания Дуды “Право и справедливость” усилила националистическую риторику в стране и успела ввести или попробовать ввести ряд противоречивых изменений.

“Руководство ПиС, помимо Украины, играет на исторической неприязни части общества к Германии и Израилю. Люди, которые считают справедливой и правильной социальную политику ПиС, часть практикующих католиков, которым не нравилась секуляризация Польши. Именно на этих факторах держится высокий рейтинг Анджея Дуды”, — отмечала Прищепа.

Среди прочего, в июле 2016 года Сейм Польши принял резолюцию о признании геноцидом событий на Волыни в 1943 году, установив дату чествования памяти жертв граждан Второй Речи Посполитой 11 июля.

В феврале 2018 году были приняты изменения в закон об Институте национальной памяти, которым, среди прочего, была предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы за отрицание “преступлений украинских националистов” в Польше. Дуда подписал закон, уже 1 марта он вступил в силу.

Дуда признавал, что между странами есть разногласия в ряде исторических вопросов. В ходе визита в Украину в 2016 году он заявлял о необходимости наработать общую позицию относительно дискуссионных моментов.

В 2018 году Дуда заявлял, что отношения между Украиной и Польшей должны строиться на правде, в частности исторической. Он подчеркивал, что дружба между обоими народами необходима, ведь сегодня страны имеют “общие опасения, общие заботы, общие взгляды на безопасность”.

В 2020 году во время визита президента Владимира Зеленского в Польшу Дуда публично заявил, что глава Директории УНР Симон Петлюра и польские солдаты боролись за одно дело — то есть против большевиков.

Дуда и ЛГБТ

В своей предвыборной кампании Дуда делал акцент на защите традиционных ценностей, позиционируя себя как “защитника от либералов”. По словам действующего президента, он хотел бы сосредоточиться на пяти основных группах: семья, безопасность, работа, инвестиции и достоинство. При этом Дуде также принадлежит скандальное высказывание о том, что “ЛГБТ-идеология является более опасной, чем коммунизм”.

При этом в феврале 2020 года президент Польши Анджей Дуда неожиданно заявил, что рассмотрел бы подписание закона о регистрируемых партнерствах для однополых пар. Это произошло вскоре после того, как партии левого толка выдвинули кандидатом в президенты Польши депутата Европейского парламента Роберта Бедроня. Бедронь — открытый гей и борец за права ЛГБТ.

Уже в марте Дуда неожиданно передумал и отказался от своих слов о возможности подписания закона о гражданских партнерствах для ЛГБТ.

“Брак – это союз женщины и мужчины. И такую семью должно поддерживать польское государство. (…) Ничего другого в браке быть не может, и ничего подобного браку”, – отметил он, добавив, что пока он будет президентом, то “абсолютно никаких изменений в этой сфере произойдет.

Дуда и аборты

Прищепа указывала также на то, что ПиС усилила контакты власти с католической церковью. Это вылилось в попытки полностью запретить в Польше аборты, хотя уже сейчас в соответствии с законодательством Польши, принятым в 1993 году, запрещены любые аборты, за исключением случаев изнасилования или инцеста, если беременность представляет риск для здоровья для матери или если плод сильно деформирован.

3 октября 2016 года законопроект о полном запрете абортов в Польше стал причиной многотысячных акций протеста. В частности, 1 октября у здания польского Сейма в Варшаве прошла акция против полного запрета абортов в стране.

Впоследствии стало известно, что в комиссии Сейма Польши решили не поддерживать законопроект о полном запрете абортов. Кроме того, данный законопроект не поддержал и парламент Польши.

В январе 2018 года депутаты Сейма Польши отклонили предложения о смягчении строгих ограничений на аборты.В марте 2018 года в Польше снова прошли протесты против намерений властей страны ужесточить законодательство об абортах.

В марте 2020 года, за несколько месяцев до выборов, Дуда высказался в поддержку ужесточения законодательства об абортах.

Дуда подчеркнул, что “выступает за жизнь” и подпишет закон, ужесточающий право на аборты.

“Я никогда не скрывал этого и всегда заявлял об этом. Я сказал, что если ко мне попадет закон, запрещающий аборты по евгеническим причинам, который, следовательно, разумно ограничивает возможность осуществления абортов, то я такой закон непременно подпишу”, – сказал он.