Известная американская актриса и кинорежиссер Анджелина Джоли станет продюсером шоу для детей на британском канале ВВС о том, как отличить фейковые новости от настоящих.

Об этом сообщает издание Variety.

Джоли будет создавать программу совместно с образовательной инициативой Microsoft Education.

Получасовое шоу будет называться ВВС My World (“Мой мир”) и выходить по воскресеньям на канале международных новостей ВВС World News. Также передачу можно будет посмотреть на YouTube. Содержание шоу будут переводить на 42 языка. Каждая трансляция будет сопровождаться обучающим сегментом.

Проект нацелен на подростков старше 13 лет. Шоу призвано помочь молодежи научиться пользоваться различными источниками информации в Сети, сформировать навыки критического мышления, а также научиться распознавать фейковые новости.

Джоли, которая воспитывает 6 детей, выразила уверенность, что шоу станет актуальным для современных подростков.

“Как мама я счастлива, что могу присоединиться к подобному проекту… Я надеюсь, что он поможет детям найти информацию и инструменты, необходимые для того, чтобы разобраться в важных для них вопросах”, — отметила актриса.

Ведущими программы станут Радзи Чиньянганья и Номиа Икбал. Чиньянганья сейчас работает на спортивном канале ВВС, а раньше вел детскую передачу “Blue Peter”. Икбал ведет шоу о культуре и искусстве “Big Debate”.