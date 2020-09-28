Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Der Spiegel.
Издание считает, что таким образом Меркель подчеркнула “солидарность немецкого правительства с Навальным”.
По их информации, визит происходил в условиях строжайшей секретности и это является ещё одним признаком того, что Меркель серьёзно относится к делу Навального и не намерена оставлять его без внимания.
Как известно, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Оппозиционер впал в кому и был экстренно госпитализирован в Омске. Спустя два дня его эвакуировали в Берлин в бессознательном состоянии.
2 сентября правительство Германии сообщило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы “Новичок”. Следы яда обнаружила в организме оппозиционера лаборатория Бундесвера. Отравление подтвердили две независимые лаборатории Франции и Швеции.
7 сентября врачи вывели Навального из медицинской комы. А 14 сентября стало известно, что его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Политик был в состоянии сам встать с кровати.
- В Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), основателем которого является Алексей Навальный, сообщили, что оппозиционера отравили ееще до приезда в аэропорт Томска. Пластиковую бутылку из-под воды со следами “Новичка” нашли в номере отеля Xander.
- Алексей Навальный потребовал от правоохранителей из РФ вернуть ему одежду, снятую в больнице Омска. Он отметил, что это важная улика.
- Депутаты Европейского парламента приняли резолюцию, в которой призвали ввести санкции против российских чиновников из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.
- Президент России Владимир Путин предположил, что оппозиционный политик Алексей Навальный мог самостоятельно принять токсин из группы “Новичок”, что привело к коме.