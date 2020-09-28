Канцлер Германии Ангела Меркель тайно навестила российского оппозиционера Алексея Навального во время его лечения в немецкой клинике "Шарите".

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Der Spiegel.

Издание считает, что таким образом Меркель подчеркнула “солидарность немецкого правительства с Навальным”.

По их информации, визит происходил в условиях строжайшей секретности и это является ещё одним признаком того, что Меркель серьёзно относится к делу Навального и не намерена оставлять его без внимания.

Как известно, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Оппозиционер впал в кому и был экстренно госпитализирован в Омске. Спустя два дня его эвакуировали в Берлин в бессознательном состоянии.

2 сентября правительство Германии сообщило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы “Новичок”. Следы яда обнаружила в организме оппозиционера лаборатория Бундесвера. Отравление подтвердили две независимые лаборатории Франции и Швеции.

7 сентября врачи вывели Навального из медицинской комы. А 14 сентября стало известно, что его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Политик был в состоянии сам встать с кровати.