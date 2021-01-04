Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о срочном введении нового локдауна в Англии. Ранее в стране обнаружили новый штамм коронавируса COVID-19, более агрессивный и заразный.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

В понедельник вечером Джонсон объявил, что в Англии введен новый локдаун из-за распространения коронавируса. Он начнется уже в полночь вторника. Премьер-министр призвал людей немедленно следовать новым правилам и оставаться дома.

Новые правила локдауна в Англии:

Самоизоляция . Люди не могут покидать свои дома, за исключением определенных причин, список которых совпадает с тем, что действовал в марте 2019 года. К ним относятся основные медицинские потребности, покупка продуктов питания, физические упражнения, работа (для тех, кто не может делать это из дома).

. Люди не могут покидать свои дома, за исключением определенных причин, список которых совпадает с тем, что действовал в марте 2019 года. К ним относятся основные медицинские потребности, покупка продуктов питания, физические упражнения, работа (для тех, кто не может делать это из дома). Образовательный процесс. Все школы и колледжи будут закрыты для большинства учащихся со вторника с дистанционным обучением до середины семестра (в феврале). Детские сады останутся открытыми. Экзамены летом отменены. Студенты не должны возвращаться в кампусы после каникул и должны учиться онлайн.

Все школы и колледжи будут закрыты для большинства учащихся со вторника с дистанционным обучением до середины семестра (в феврале). Детские сады останутся открытыми. Экзамены летом отменены. Студенты не должны возвращаться в кампусы после каникул и должны учиться онлайн. Работа заведений питания. Рестораны могут продолжать предлагать услуги доставки еды, но алкоголь на вынос запрещен.

Рестораны могут продолжать предлагать услуги доставки еды, но алкоголь на вынос запрещен. Спорт. Открытые спортивные площадки, такие как поля для гольфа, теннисные корты и спортивные залы, должны закрыться. Тренировки по командным видам спорта запрещены, исключение — элитные виды спорта, такие как футбол Премьер-лиги.

Шотландия ранее выдала приказ сидеть дома и вместе с Уэльсом закрыла классы для большинства учащихся. Власти Северной Ирландии соберутся, чтобы обсудить возможные новые меры.

Отметим, по состоянию на 4 января Великобритания на 5 месте в мире по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом. За последние сутки в стране диагноз подтвердили у почти 59 тысяч человек.