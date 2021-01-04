Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.
В понедельник вечером Джонсон объявил, что в Англии введен новый локдаун из-за распространения коронавируса. Он начнется уже в полночь вторника. Премьер-министр призвал людей немедленно следовать новым правилам и оставаться дома.
Новые правила локдауна в Англии:
- Самоизоляция. Люди не могут покидать свои дома, за исключением определенных причин, список которых совпадает с тем, что действовал в марте 2019 года. К ним относятся основные медицинские потребности, покупка продуктов питания, физические упражнения, работа (для тех, кто не может делать это из дома).
- Образовательный процесс. Все школы и колледжи будут закрыты для большинства учащихся со вторника с дистанционным обучением до середины семестра (в феврале). Детские сады останутся открытыми. Экзамены летом отменены. Студенты не должны возвращаться в кампусы после каникул и должны учиться онлайн.
- Работа заведений питания. Рестораны могут продолжать предлагать услуги доставки еды, но алкоголь на вынос запрещен.
- Спорт. Открытые спортивные площадки, такие как поля для гольфа, теннисные корты и спортивные залы, должны закрыться. Тренировки по командным видам спорта запрещены, исключение — элитные виды спорта, такие как футбол Премьер-лиги.
Шотландия ранее выдала приказ сидеть дома и вместе с Уэльсом закрыла классы для большинства учащихся. Власти Северной Ирландии соберутся, чтобы обсудить возможные новые меры.
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