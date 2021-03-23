Жителям Англии, пытающимся выехать за границу без уважительной причины, будет грозить штраф в размере 5000 фунтов.

Об этом пишет британская телерадиокомпания BBC.

Этот штраф включен в закон о борьбе с коронавирусом, за который депутаты Парламента проголосуют в четверг. А вступит он в силу на следующей неделе

В настоящее время зарубежные поездки на отдых запрещены законом, который теперь будет подкреплен штрафом.

Самые ранние даты, когда жители Англии могут уехать за границу на отдых, будет 17 мая.

Однако очередной всплеск случаев заболевания коронавирусом в континентальной Европе, а также медленный процесс вакцинации по всей Европе поставили под сомнение возобновление зарубежных поездок.

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Министр британского правительства, лорд Бетелл, заявил, что Великобритания может внести “всех наших европейских соседей в “красный список” стран. Людям из этих стран в настоящее время не разрешено ездить в Великобританию, за исключением британских граждан и людей, которые обычно проживают в Великобритании. Но эти две группы должны будут обеспечить себе двухнедельный карантин в отеле.

Что касается поездок за границу, то любой, кто выезжает, должен заполнить форму, указав уважительную причину для выезда из страны, например учеба, работа или уход за детьми.

Запрет на поездки в Англию не распространяется на тех, кто едет в или из общей зоны путешествий Нормандских островов, острова Мэн и Республики Ирландия, если только это не конечный пункт назначения.

Жители Шотландии и Уэльса смогут поехать в отпуск за границу, как и в Англии, – 17 мая, в то время как Северная Ирландия еще не объявила о своих планах.