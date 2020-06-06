Об этом сообщили на официальном сайте.

Первыми состоятся перенесенные матчи 28 тура.

Так, 17 июня, состоится сразу же несколько игр. Встретятся “Астон Вилла” и “Шеффилд Юнайтед”, а также “Манчестер Сити” и “Арсенал”.

19 июня состоится игра “Норвича” и “Саутгемптона”.

Также в сообщении указали, что все матчи до конца чемпионата 2019/2020 пройдут без зрителей.

Стоит отметить, что игры Английской футбольной Премьер-лиги были отменены 13 марта.