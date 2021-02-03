Английский суд обязал бывших владельцев "ПриватБанка" Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и других компаний-ответчиков дополнительно уплатить банку 1 млн фунтов стерлингов (более 38,3 млн грн).

Об этом сообщила пресс-служба банка.

“По результатам слушания, которое состоялось 1 февраля 2021, Старший судья, который устанавливает размер расходов, господин Гордон-Сейкер, удовлетворил ходатайство “ПриватБанка” касательно дополнительного платежа в счет возмещения расходов банка и обязал г-на Коломойского и г-на Боголюбова, вместе с другими компаниями-ответчиками, осуществить дополнительную выплату 1 млн фунтов стерлингов в пользу банка до 15 марта 2021 года”, – говорится в сообщении.

Таким образом, общая сумма выплаченных средств банка ответчиками вместе с процентами составляет более 12 млн фунтов стерлингов (состоящая из промежуточных выплат в размере 4,4 млн фунтов стерлингов в счет юридических расходов “ПриватБанка”, понесенных в суде первой и апелляционной инстанции, и возвращение 7,5 млн фунтов стерлингов, уплаченных банком ответчикам в декабре 2018).

Ответчиков также обязали оплатить расходы банка в размере около 35 тыс. фунтов стерлингов, понесенных в связи с подачей такого ходатайства.

Напомним, 19 декабря 2017 года, Высокий суд Англии и Уэльса выдал судебный приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова, и шести компаний, которые, как заявляется, находятся в их собственности или контролируются ими.

Коломойский и Боголюбов вместе с шестью корпоративными ответчиками подали ходатайство об обжаловании судебного приказа о всемирном аресте активов и юрисдикции английского суда рассматривать иски “ПриватБанка”.

Эти ходатайства были удовлетворены в суде первой инстанции судьей Фанкортом 04 декабря 2018 года, и полностью были отменены решением Апелляционного суда от 15 октября 2019 года, которым было подтверждено, что иск банка о мошенничестве в размере 1,9 млрд долл. США, плюс проценты, против бывших собственников и других может рассматриваться английским судом.

Апелляционный суд обязал ответчиков уплатить “ПриватБанку” расходы, понесенные касательно слушания 2018 года, и средства, потраченные банком на апелляцию. Общая сумма обязательств ответчиков по расходам банка будет определена на слушаниях, которые состоятся в период с октября 2021 года по февраль 2022 года.