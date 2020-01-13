Об этом говорится в сообщении самой редакции.

“12 января – последний вещательный день. Украинский международный вещатель прекратит выпуск новостей и спутниковое вещание с 13 января 2020 года. Как следствие, несколько англоязычных ведущих попрощались со своей работой и зрителями во всем мире”, – сообщили на UATV 12 января.

Телеканал напомнил, что украинская власть решила прекратить международное вещание, и закрыть арабскую, крымскотатарскую и англоязычную редакции UATV.

“Мы были бы рады сказать “продолжение следует”, но вместо этого мы покажем вам последний наш сюжет”, – подытожила редакция.

UATV’s Last Broadcast Day UATV’s Last Broadcast Day January 12, 2020, is the last day for English news at UATV. The Ukrainian government has decided to shut down international broadcasting, and to close the Arabic, Crimean Tatar, and English language departments. Over the past three years, the English news service team here at UATV had a common aim of delivering real and truthful news about Ukraine. We would be happy to say “to be continued,” but instead we bring you the final story this hour. Опубліковано UATV English Неділя, 12 січня 2020 р.

Телеканал основан Министерством информационной политики Украины в 2015 году. UATV был доступен в кабельных сетях во всем мире.