В пятницу, 19 февраля, в Киеве на аллее Героев Небесной Сотни состоялась тихая акция в память о погибших во время Революции Достоинства.

Об этом сообщают #Буквы.

Отметим, что акция прошла в восьмой раз. Участники акции почтили память Героев Небесной Сотни, развешивая бумажных ангелов на деревьях, которые были свидетелями расстрела мирных украинцев в 2014 году. Также состоялось зажигания лампадок и свечей.

Во время акции неравнодушные киевляне молились и пели псалмы.

Среди участников акции были семьи Героев Небесной Сотни, участники Революции Достоинства и чиновники.