Об этом сообщают #Буквы.
Отметим, что акция прошла в восьмой раз. Участники акции почтили память Героев Небесной Сотни, развешивая бумажных ангелов на деревьях, которые были свидетелями расстрела мирных украинцев в 2014 году. Также состоялось зажигания лампадок и свечей.
Во время акции неравнодушные киевляне молились и пели псалмы.
Среди участников акции были семьи Героев Небесной Сотни, участники Революции Достоинства и чиновники.
- Ранее #Буквы рассказывали, как в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни. Сначала в Михайловском соборе прошла панихида по погибшим Героям Небесной Сотни. Затем участники акции отправились по маршруту: ул. Трехсвятительская – Европейская площадь – ул. Михаила Грушевского – Крепостной переулок – Институтская – аллея Героев Небесной Сотни.