Государственная инженерно-строительная инспекция аннулировала разрешение на строительство жилищного комплекса на опасном склоне на Печерске в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба инспекции.

“Основанием принятия такого решения стали результаты внеплановой проверки, проведенной Департаментом инспекции в г. Киеве по поводу соблюдения требований законодательства при выдаче градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что было установлено, что условия и ограничения были выданы с нарушением.

“В связи с этим главным инспектором строительного надзора отменено действие градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка. В соответствии с Законом Украины “О регулировании градостроительной деятельности” это является основанием для аннулирования разрешения на выполнение строительных работ. Поэтому 19 декабря 2019 Госархстройинспекцией принято решение об аннулировании разрешения № ИУ 113192671102, которое было дано в сентябре 2019 на основании поданного заказчиком строительства пакета документов“, – говорится в сообщении.

Отмечается, что дальнейшее выполнение работ по улице Ольшанская 2-6 является незаконным.

“Благодаря активной позиции СМИ и неравнодушных граждан, которые обращают внимание государства на то, что строится в их городе, инспекция имеет возможность и правовые основания реагировать на резонансные стройки, такие как на ул. Ольшанская 2-6. Ведь действующее законодательство четко определяет условия, при которых орган госархстройконтроля может осуществить внеплановые мероприятия контроля. Поэтому общими усилиями с общественностью постепенно мы наводим порядок в градостроительной деятельности столицы”, – заявил и. о. главы инспекции Александр Строкач.