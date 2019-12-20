Об этом сообщает пресс-служба инспекции.
“Основанием принятия такого решения стали результаты внеплановой проверки, проведенной Департаментом инспекции в г. Киеве по поводу соблюдения требований законодательства при выдаче градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка”, – сказано в сообщении.
Уточняется, что было установлено, что условия и ограничения были выданы с нарушением.
“В связи с этим главным инспектором строительного надзора отменено действие градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка. В соответствии с Законом Украины “О регулировании градостроительной деятельности” это является основанием для аннулирования разрешения на выполнение строительных работ. Поэтому 19 декабря 2019 Госархстройинспекцией принято решение об аннулировании разрешения № ИУ 113192671102, которое было дано в сентябре 2019 на основании поданного заказчиком строительства пакета документов“, – говорится в сообщении.
Отмечается, что дальнейшее выполнение работ по улице Ольшанская 2-6 является незаконным.
“Благодаря активной позиции СМИ и неравнодушных граждан, которые обращают внимание государства на то, что строится в их городе, инспекция имеет возможность и правовые основания реагировать на резонансные стройки, такие как на ул. Ольшанская 2-6. Ведь действующее законодательство четко определяет условия, при которых орган госархстройконтроля может осуществить внеплановые мероприятия контроля. Поэтому общими усилиями с общественностью постепенно мы наводим порядок в градостроительной деятельности столицы”, – заявил и. о. главы инспекции Александр Строкач.
- Начальник КП “Институт генерального плана Киева” Сергей Броневицкий заявил, что проект Генерального плана столицы предусматривает строительство 28,6 млн кв. м жилья за 20 лет.