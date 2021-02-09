Прошел почти год с тех пор, как Конфедерация строителей Украины, Украинский клуб недвижимости и Pro.Property провели Первый Ипотечный форум.
Вместе с представителями украинской власти, банковского сектора, бизнеса и международными экспертами искали пути для запуска ипотечного кредитования в Украине.
Пандемия и карантин несколько изменили фокус внимания общества, но не убрали вопрос ипотеки в долгий ящик. За этот год многое изменилось.
1. Учетная ставка Нацбанка снижена до 6%.
2. Во многих банках появились ипотечные программы.
3. Создано “Укрфинжитло” – новый институт ипотечного кредитования.
4. А на прошлой неделе по инициативе Президента Украины Правительство утвердило новый механизм доступной ипотеки с кредитной ставкой в пределах 7% годовых.
Самое время снова встретиться и определиться с дальнейшими шагами по развитию ипотеки в Украине.
ВЕДЬ ИПОТЕКА – ЭТО ТОТ САМЫЙ НУЖНЫЙ ШАНС ДЛЯ УКРАИНСКОЙ ЭКОНОМИКИ!
ПРИГЛАШАЮТСЯ представители органов государственной власти: Кабинета Министров Украины, Минэкономразвития, Минфина, Минрегиона, Национального банка Украины, Офиса Президента Украины, народные депутаты Украины, представители государственных и коммерческих банков, девелоперы.
Сделаем так, чтобы каждый украинец, который нуждается в жилье, имел возможность его приобрести!
Регистрация на мероприятие: https://cutt.ly/KkfSo6D
Больше о мероприятии: https://cutt.ly/kkfSdfp