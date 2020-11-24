На IBUILD представлены три основные категории награждения:
ЛУЧШИЙ СРЕДИ РАВНЫХ. Персональная премия.
ИЗМЕРЕНИЕ УСПЕХА. Корпоративная премия достижений.
ОТКРЫТИЕ ГОДА. Премия молниеносных достижений.
За время проведения премии IBUILD в ней приняли участие более 2000 строительных компаний из всех областей Украины.
“Этот год сложный для економикы в целом и строительной отрасли. Но каждый кризис – окно возможностей. Именно это мы видим по качеству представленных проектов, демонстрирующих повышение стандартов”, – подчеркнул Президент КСУ Лев Парцхаладзе.
Дата мероприятия: 10 декабря 2020.
Организатор: Конфедерация строителей Украины.
Больше про премию на http://ibuild.ua/