Премия IBUILD - главная строительная премия Украины, где отмечают лучших представителей строительной отрасли, лучшие строительные и девелоперские компании и лучшие объекты текущего года.

На IBUILD представлены три основные категории награждения:

ЛУЧШИЙ СРЕДИ РАВНЫХ. Персональная премия.

ИЗМЕРЕНИЕ УСПЕХА. Корпоративная премия достижений.

ОТКРЫТИЕ ГОДА. Премия молниеносных достижений.

За время проведения премии IBUILD в ней приняли участие более 2000 строительных компаний из всех областей Украины.

“Этот год сложный для економикы в целом и строительной отрасли. Но каждый кризис – окно возможностей. Именно это мы видим по качеству представленных проектов, демонстрирующих повышение стандартов”, – подчеркнул Президент КСУ Лев Парцхаладзе.

Дата мероприятия: 10 декабря 2020.

Организатор: Конфедерация строителей Украины.

Больше про премию на http://ibuild.ua/