Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

“Потребность в этой форме непосредственной демократии обусловлена ​​тем, что содержание политики в государстве должен определять народ, а не только те, у кого есть достаточно медийного влияния и денег, чтобы манипулировать в своих личных интересах впечатлением об общественном мнении. 25 октября мы узнаем о том, что на самом деле думает народ. А также зададим те вопросы, которые никто и никогда не хотел задавать напрямую своим согражданам в нашей стране”, – говорится в заявлении Офиса президента.

У Зеленского отмечают, что опрос является одним из инструментов влияния граждан на содержание государственной политики.

“Предложенный президентом общенациональный опрос даст возможность каждому гражданину высказаться о том, что действительно важно для общества, чтобы на уровне всего государства можно было засвидетельствовать общественное мнение без его корректировки различными ангажированными “экспертами” и политиками с более чем 20-летним стажем манипуляции народными ожиданиями. То есть государство задает прямые вопросы обществу и получает прямые ответы без посредников”, – добавили в ОПУ.