Постановление правительства Гройсмана о повышении зарплат работникам образования, согласно которому с января 2020 должно было состояться повышение от 20 до 70%, не будет реализовано в этом году.

Об этом сообщают #Буквы.

Во вторник, 8 сентября, Профсоюз работников образования и науки Украины заявил, что МОН “в нарушение норм законодательства о социальном диалоге, кулуарно, без согласования с образовательной общественностью” намерен пересмотреть нормы Законов Украины “Об образовании” и “О среднем образовании” и отменить ряд постановлений Кабинета Министров Украины об оплате труда работников отрасли.

Речь идет о предложениях, озвученных в ходе заседания комитета по вопросам образования, науки и инноваций Верховной Рады Украины 2 сентября этого года.

В союзе отметили, что власти могут внести изменения в положения, касающиеся намерений до 2023 года установить для педагогических кадров заработную плату не ниже четырех прожиточных минимумов. Именно такое повышение планировало правительство Гройсмана. 10 июля 2019 было принято соответствующее постановление. С 1 января увеличение зарплат должно было составить от 20 до 70%.

В союзе отмечают, что власти планируют внести изменения, которые позволят выполнять эти положения “только при условии финансовой состоятельности” государства.

“Согласно статье 78 закона “Об образовании” финансирование отрасли образования должно быть обеспечено государством на уровне не менее 7% ВВП, а фактическое выражение так называемой финансовой состоятельности, ежегодно уменьшается, и в 2020 году соответствует 5,6 — 5,7 % “, — говорится в заявлении.

По мнению профсоюза, такие предложения “свидетельствуют о намерениях сворачивания законодательно установленной зарплатной гарантии” для педагогических и научно-педагогических работников.

Также союз выступил против отмены постановлений Кабинета Министров, в которых речь идет о повышении должностных окладов и ставок заработной платы педагогических работников на 10% и 11% для научно-педагогических работников. Это, по словам представителей профсоюза, “недопустимо, поскольку это является снижением уровня заработной платы”.

Раскритиковали в союзе и намерения МОН ввести выплату надбавки педагогам в размере 15% должностного оклада вместо 30%, действующие на сегодня.

Также союз выразил протест против отмены доплаты учителям и другим педагогическим работникам за все, кроме классного руководства, проверку учебных работ учащихся и доплат за ученые степени и ученые звания.

Профсоюз выступил с требованием о недопущении внесения таких изменений, отметив, что это “не совпадает с намерениями и политикой Президента Украины”.

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Разъяснения МОН

В связи с заявлением профсоюза в министерстве предоставили разъяснения о сложившейся ситуации. В первую очередь в МОН отметили, что изменения, о которых идет речь в заявлении профсоюза, на сегодня являются только предложениями.

“Предоставленные для рассмотрения предложения по реформированию оплаты труда в области образования не являются подготовленным проектом Концепции. Эти вопросы должны быть проработаны рабочей группой по разработке Концепции и одобрены ею или отклонены, как такие, которые не являются приемлемыми”, — говорится в заявлении МОН.

В министерстве отметили, что постановление правительства Гройсмана от 10 июля 2019 №822 предусматривает, что до 2023 года должно состояться повышение минимального должностного оклада педагогических работников до уровня 4 прожиточных минимумов, однако пока денег на реализацию этого постановления нет и оно не будет реализовано до конца года.

“В связи с отсутствием средств на его реализацию в государственном и местных бюджетах указанное постановление было приостановлено до 31 декабря 2020 года. По предварительным расчетам специалистов МОН, его введение в действие в 2021 году потребует дополнительно около 50 млрд грн (государственный бюджет — около 39 млрд грн, местные бюджеты — около 11 млрд грн)”, — сообщили в МОН.

Министерство заявило, что заинтересовано во введении в действие именно этого постановления, поэтому предлагается выделить на него средства в следующем году.

“Позицию Министерства образования и науки о скорейшем введении в действие постановления Кабинета Министров Украины от 10.07.2019 №822 поддержали и члены Комитета, предложив со своей стороны обратиться к правительству Украины с предложением предусмотреть в Государственном бюджете Украины на 2021 соответствующие средства на его реализацию”, — добавили в МОН.