Министерство охраны здоровья Украины собирается ввести систему продажи ряда лекарств по электронному рецепту, в том числе и антибиотиков.

Об этом рассказал сегодня на брифинге глава МОЗ Максим Степанов.

По его словам, с начала эпидемии коронавируса в Украине “резко возросло употребление антибиотиков”, которые люди часто принимают без назначения врача.

“Глобально мы считаем, что все антибиотики должны продаваться по электронному рецепту”, – подчеркнул Степанов.

Он уточнил, что МОЗ планирует ввести систему выдачи электронных рецептов уже с 1 апреля 2021 года. Сначала электронный рецепт будет выдаваться на инсулин, иммуносупрессивные лекарственные средства и наркосодержащие средства.

“Сначала он начнет работать с инсулинами, препаратами для иммуносупрессий и наркосодержащими препаратами. А следующим шагом уже будут антибиотики, которые будут продаваться исключительно по электронному рецепту. Мы считаем, что лекарства не могут продаваться без рецепта”, – отметил Степанов.

Министр также проинформировал, что МОЗ усиливает контроль в отношении выписки рецептов, продажи лекарств в аптеках.

“Например, те рецепты, которые сейчас выписываются в бумажном виде, должны храниться в аптеках в течение года, чтобы Гослекслужба в любой момент могла осуществить проверку относительно продажи соответствующих антибиотиков”, – рассказал он.

(На видео – с 15:20)

Стоит отметить, что в сентябре этого года Степанов анонсировал продажу антибиотиков по рецептам в 2022 году.

“В 2021 году будет введен электронный рецепт на наркотические средства, инсулины и иммуносупрессивные препараты. В 2022 году мы собираемся ввести рецепты на все лекарства. И в 2023 году на все остальные рецептурные препараты”, – заявлял Степанов.