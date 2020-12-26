В ходе раскопок в городе Помпеи, уничтоженном во время извержения вулкана Везувий, археологи обнаружили древний трактир — термополий, в котором подавали горячую еду и напитки.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Уникальность находки состоит в том, что закусочная сохранилась почти в идеальном состоянии. В частности, удалось раскопать прилавок, расписанный цветными фресками. Эти рисунки пережили извержение вулкана, и на них до сих пор можно разглядеть изображения растений, животных и птиц.

Считается, что на рисунках изображена еда, которая предлагалась покупателям, в том числе курица и утка.

В некоторых емкостях археологи даже обнаружили остатки еды возрастом почти 2000 лет. В частности, были выявлены следы свинины, рыбы, улиток и говядины, сообщает агентство ВВС.

Там же были найдены бронзовая чаша для питья, керамические кувшины, используемые для приготовления тушеных блюд и супов, винные фляги и амфоры.

Прилавок, покрытый вулканическим пеплом, был частично раскопан в 2019 году. Однако сейчас ученые официально объявили, что в ходе работ был обнаружен покрытый фресками термополий в удивительной сохранности.

Стоит отметить, что термополии были чаще всего маленькими помещениями, которые выходили на улицу прилавком. Блюда разогревались с помощью нескольких объемных сосудов с водой или больших чанов, встроенных в прилавок (содержимое которых подогревалось на огне). Внутри находилась печь, на которой еда варилась.

Посетители часто ели стоя, однако были обнаружены и сооружения с местами для сидения.

Термополии еще называют древним фаст-фудом.

#Pompei, @dariofrance: «Scoperta straordinaria, riaffiora intatto il Termopolio della Regio V». Dai lapilli riemerge antica mensa con immagini tridimensionali di animali. Da Scavi nuovi importanti documenti per la ricerca. https://t.co/XDWXzH4B3I / #MiBACT #pompeii @pompeii_sites pic.twitter.com/GS1yazsDye — MiBACT (@_MiBACT) December 26, 2020

СПРАВКА. Крупный древнеримский город Помпеи был погребен под многометровым слоем пепла в результате извержения Везувия в 79 года н.э. В тот момент в нем проживали около 13 тысяч человек.

Сейчас — это музей под открытым небом, на территории которого постоянно проходят раскопки. Он внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.