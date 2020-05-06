Об этом сообщают #Буквы.
Автомобильное движение заблокировано в обе стороны. Водители неустанно сигналят, требуя освободить проезжую часть.
Предприниматели апеллируют тем, что они не работают, им нечем кормить детей, поэтому будут блокировать до тех пор, пока их не услышит власть.
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- 29 апреля под зданием Кабинета Министров, где проходила акция протеста предпринимателей, произошла стычка с правоохранителями. Полиции пришлось применить слезоточивый газ.
- Во Львове представители малого бизнеса провели акцию протеста против карантина.