В центре Киева с самого утра предприниматели перекрыли улицу Грушевского, требуя от власти разрешить им возобновить свою деятельность.

Об этом сообщают #Буквы.

Автомобильное движение заблокировано в обе стороны. Водители неустанно сигналят, требуя освободить проезжую часть.

Предприниматели апеллируют тем, что они не работают, им нечем кормить детей, поэтому будут блокировать до тех пор, пока их не услышит власть.

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