Народный депутат от фракции "Слуги народа" Александр Мариковский рассказал, что "антиколомойский" закон могут рассматривать на протяжении года.

Об этом Мариковский сообщает на своей странице в Facebook.

“Новый успешный метод блокирования работы Рады – подача депутатом бесконечного количества правок”, – пишет он.

По словам депутата, следующим законопроектом после закона о рынке земли, который блокируется правками, является законопроект о запрете возвращения банков бывшим бенефициарам.

Мариковский сообщает, что работа парламента может быть заблокирована на 10,5 календарных месяцев.

“С учетом каникул – это 1 год, за который из бюджета будет потрачено около 2 миллиардов гривен налогоплательщиков на содержание Верховной Рады”, – пояснил депутат.

Напомним, что к законопроекту о банковском законе внесли уже более 16 тысяч правок.

Ранее Железняк сообщил, что количество поправок к законопроекту превзошло все предыдущие “рекорды” Рады, в частности, число поправок, поданных к проекту Конституции Украины (5,7 тысячи), проекту Избирательного кодекса (4,4 тысячи) и законопроекту о рынке земли (4018 поправок).