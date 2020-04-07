Об этом Мариковский сообщает на своей странице в Facebook.
“Новый успешный метод блокирования работы Рады – подача депутатом бесконечного количества правок”, – пишет он.
По словам депутата, следующим законопроектом после закона о рынке земли, который блокируется правками, является законопроект о запрете возвращения банков бывшим бенефициарам.
Мариковский сообщает, что работа парламента может быть заблокирована на 10,5 календарных месяцев.
“С учетом каникул – это 1 год, за который из бюджета будет потрачено около 2 миллиардов гривен налогоплательщиков на содержание Верховной Рады”, – пояснил депутат.
Напомним, что к законопроекту о банковском законе внесли уже более 16 тысяч правок.
Ранее Железняк сообщил, что количество поправок к законопроекту превзошло все предыдущие “рекорды” Рады, в частности, число поправок, поданных к проекту Конституции Украины (5,7 тысячи), проекту Избирательного кодекса (4,4 тысячи) и законопроекту о рынке земли (4018 поправок).
- Парламент принял за основу законопроект о внесении изменений в банковское законодательство, известный как “антиколомойский”. В соответствии с ним будет запрещено возвращение национализированных банков их экс-владельцам.