В комитете по вопросам финансов и таможенной политике сообщили, что только один депутат настаивает на рассмотрении своих правок.

Об этом сообщил Первый заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции “Голос” Ярослав Железняк на своей странице в Facebook.

Железняк написал, что из авторов более 16 тысяч поправок к банковскому законопроекту, настаивает на рассмотрении своих правок только один депутат.

“Итак, банковский закон и сокращенной процедуре: из авторов всех 16586 правок в определенный срок подал позицию по настоянию на своих правках только один народный депутат. Госпожа Гриб — относительно своей одной правки. Все остальные забыли или не настаивали”, – написал Железняк.

Он добавил, что финальная таблица выйдет в 72 раза меньше оригинала и будет включать примерно 230 поправок.