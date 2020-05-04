Об этом сообщил Первый заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции “Голос” Ярослав Железняк на своей странице в Facebook.
Железняк написал, что из авторов более 16 тысяч поправок к банковскому законопроекту, настаивает на рассмотрении своих правок только один депутат.
“Итак, банковский закон и сокращенной процедуре: из авторов всех 16586 правок в определенный срок подал позицию по настоянию на своих правках только один народный депутат. Госпожа Гриб — относительно своей одной правки. Все остальные забыли или не настаивали”, – написал Железняк.
Он добавил, что финальная таблица выйдет в 72 раза меньше оригинала и будет включать примерно 230 поправок.
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