Об этом говорится в постановлении суда от 11 февраля.

“Обязать уполномоченных лиц Национального антикоррупционного бюро Украины внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовных правонарушениях”, — говорится в документе.

Согласно решению, 23 января в НАБУ подали заявление о возможном правонарушении группы лиц во главе с бывшим заместителем министра экономического развития, а ныне главой таможни Украины.

Отмечалось, что группа лиц якобы систематически получала взятки за поставки горючих и не сертифицированных панелей на украинский рынок на основании фиктивного аудита заводов-поставщиков. В результате, как утверждает неназванный заявитель, государство понесло убытки на сумму более 40 млн гривен ($1,43 млн).

Постановление вступает в законную силу с момента его объявления, обжалованию не подлежит.

Нефьодов на своей странице в Facebook заявил, что это “стандартный кейс черного пиара”.

“Зато меня под домом ждут камеры (даже сейчас, в половине одиннадцатого) одних львовских э-э-э бизнесменов. А холдинг Медведчука разгоняет истории, как кто-то через суд заставил НАБУ открыть против меня дело по какому-то бреду – стандартный кейс черного пиара, когда пишется фейковое заявление, правоохранители его обычно исключают, а через суд вносится кейс в ЕРДР… (орфография и пунктуация автора сохранены – ред.) “, – написал Нефьодов.