Одним из первых иностранных лидеров, поздравивших избранного президента Джо Байдена, был Владимир Зеленский. Президент Трамп давил на Зеленского, требуя, чтобы он начал политизированное расследование в отношении Джо Байдена в 2019 году. Также одновременно Трамп задерживал военную помощь Украине. Байден, напротив, был одним из лучших американских друзей Украины, он пять раз посещал страну, будучи вице-президентом, и решительно поддерживал ее борьбу с российской агрессией и внутренней коррупцией.

Об этом пишет американское издание Washington Post.

Зеленскому сейчас эта поддержка нужна как никогда. Ведь недавно Конституционный суд Украины вынес несколько постановлений, сдерживающих ключевые реформы, включая реестр активов для правительства. Несколько судей находились под следствием антикоррупционных органов. По мнению украинских экспертов, они также действовали под влиянием украинских олигархов, стремящихся сохранить старые коррупционные схемы.

Сам Зеленский совершил несколько ошибок, в том числе оказал давление на главу Национального банка Украины, чтобы тот ушел в отставку.

Затем Зеленский заразился COVID-19 и был госпитализирован, хотя сказал, что его случай не является серьезным. Между тем Международный валютный фонд и Европейский союз угрожают приостановить оказание столь необходимой помощи Украине.

Короче говоря, украинскому лидеру может понадобиться некоторая помощь, а новый президент США Джо Байден уже знает, как ее оказать.

Байден подтолкнул предыдущее украинское правительство к борьбе с коррупцией: его требование уволить нечестного прокурора повлекло за собой ложные утверждения о том, что Байден пытался защитить компанию, которая наняла его сына в качестве члена совета директоров. Байден также поддержал предоставление военной помощи Украине.

После инаугурации администрация Байдена могла бы предпринять несколько шагов, чтобы укрепить позиции Зеленского. Один из них – подготовить санкции против некоторых судей Конституционного Суда. Закон Магнитского предусматривает запрет на выдачу виз и замораживание активов в таких случаях. Департамент юстиции Байдена может также открыть уголовные дела о коррупции в отношении ключевых украинских олигархов, включая Дмитрия Фирташа и Игоря Коломойского.

Самым важным для Байдена будет реанимация политического союза между Вашингтоном и Киевом, который был почти разрушен Трампом. Хотя Трамп был вынужден возобновить предоставление военной помощи Украине, он продолжал продвигать российский фейк о том, что именно Украина, а не режим Владимира Путина вмешивалась в выборы в США в 2016 году.