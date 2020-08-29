Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба САП.

Производство было закрыто в отношении подозреваемых (то есть сняты подозрения, которые были выдвинуты в ходе расследования).

В прокуратуре аргументировали это недостаточностью доказательств вины подозреваемых, а также исчерпанием возможности их получить.

В САП напомнили, что 8 августа 2019 года в рамках данного дела было сообщено о подозрении 6 лицам по ст. 364 Уголовного кодекса Украины (“Злоупотребление властью или служебным положением”).

Стоит отметить, что среди подозреваемых был, в частности, и Дмитрий Вовк – бывший глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Подозрения основывались на доказательствах и документах, подтверждающих нанесение ущерба в 2016-2017 годах. Но поскольку формула “Роттердам+” действовала также в 2018-2019 годах, а сторона защиты предоставила альтернативные экспертные исследования, было решено провести комиссионную судебно-экономическую экспертизу за весь период 2016-2019 годов – “для выяснения достоверности размера причиненного вреда”.

18 августа САП получила заключение этой экспертизы, которая не подтвердила ущерб, нанесенный потребителям формулой “Роттердам+”.

В прокуратуре решили, что доказать виновность подозреваемых теперь невозможно, так как в ходе досудебного расследования “не получено надлежащих, допустимых, достоверных и достаточных доказательств” нанесенного ущерба.

“В настоящее время… исчерпаны возможности получить достаточные доказательства для доказательства виновности подозреваемых и других лиц в суде. Учитывая изложенное, составлено постановление, согласно которому 27.08.2020 уголовное производство закрыто в части, касающейся подозреваемых в связи с неустановлением достаточных доказательств для доказательства виновности лица в суде и исчерпанием возможности их получить, а также в связи с отсутствием состава уголовного преступления” – подчеркнули в САП.

При этом в прокуратуре заверили, что “в полном объеме уголовное производство не закрыто, в нем продолжается досудебное расследование”.

На данное сообщение отреагировали в Национальном антикоррупционном бюро Украины. Там отметили, что намерены обжаловать решение САП.

“Решение о закрытии дела “Роттердам+” противоречит принципам верховенства права, поэтому Национальное бюро обжалует его у генерального прокурора и и.о. руководителя САП”, – говорится в заявлении.

В НАБУ настаивают, что расследование этого дела “находилось на завершающей стадии, детективы собрали все необходимые и убедительные доказательства для направления его в суд и доказательства виновности подозреваемых”.

“О подозрении сообщили 6 лицам, в результате действий которых потребителям электроэнергии нанесено 18,87 млрд грн убытков, что подтверждено соответствующей экспертизой”, – сказано в заявлении.

В НАБУ утверждают, что прокурор САП при этом ни разу за время расследования не истребовал материалы производства и не спрашивал у следствия, действительно ли все возможности доказать вину подозреваемых уже исчерпаны, а два дня тому назад “обсуждал на совещании, как лучше двигаться по делу далее”.

“Вместо того, чтобы направить его в суд, по непонятным детективам причин, он неожиданно принял решение о закрытии дела якобы на основании отсутствия достаточных доказательств и возможностей их получить, тем самым сделав невозможным наказание виновных лиц. НАБУ категорически не согласно с таким решением… Мы будем делать все возможное в рамках закона, чтобы возобновить расследование и передать дело в суд для ее оценки как беспристрастным судом, так и гражданским обществом”, – подчеркнули в Бюро.

Что известно о “Роттердам+”

“Роттердам+” – методика определения стоимости угля, в качестве топлива для тепловых электростанций при расчете прогнозной оптовой цены электроэнергии в Украине. Методика применялась в Украине с мая 2016-го по июнь 2019 года.

Она прекратила действие с 1 июля 2019 года, когда в Украине заработал новый рынок электроэнергии в соответствии с законом “О рынке электроэнергии”, который был принят в апреле 2017 года. Этот закон предусматривает введение конкурентных отношений на энергорынке и соответствует требованиям Третьего энергетического пакета ЕС.

В 2017 году НАБУ начало досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, из-за формулы “Роттердам +”.

По данным следствия, в 2016 году при разработке порядка формирования оптовой рыночной цены (” Роттердам+”) чиновники обеспечили включение в него необоснованной формулы, которая увеличивала стоимость угля. Таким образом, были созданы условия для роста цены продажи электрической энергии на оптовом рынке (и, как следствие, для роста тарифов на электроэнергию для промышленности, объектов социальной инфраструктуры, предпринимателей).

Отмечалось, что в результате подорожали товары и услуги для конечного потребителя, в том числе и первой необходимости.

Следствие настаивало, что в результате указанных действий потребителям электроэнергии в течение 2016-2017 гг. было нанесено 18,87 млрд грн убытков, из которых 4,3 млрд грн получили частные компании-инициаторы введения “Роттердам +”.

В августе этого года в НАБУ сообщали, что экономические последствия всего периода действия формулы (2016 – июль 2019) оценены в научно-экономическом исследовании и составляют 39 млрд грн.