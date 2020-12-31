Антикоррупционные органы в Украине должны быть независимыми, а не подчиняться пожеланиям нынешней власти. Именно это является главным условием их эффективной работы.

Об этом заявил в интервью “5 каналу” пятый президент Украины, лидер “Европейской Солидарности” Петр Порошенко.

Политик отметил, что попытки нынешней власти подмять под себя правоохранительные органы разрушают доверие международных партнеров Украины.

“Я горжусь тем, что моя команда во времена моей каденции создала новую антикоррупционную инфраструктуру. Хочу поблагодарить тогдашнего вице-президента США Байдена и всю команду за то, что мы делали вместе. Команда из МВФ, команда из Европейского Союза, команда США. И моя команда, которая по существу разработала, приняла указанные законопроекты. В чем ценность этих законопроектов и этой антикоррупционной инфраструктуры? Она должна быть независимой. НАБУ должно быть независимым от всех. САП должна быть независимой. Высший антикоррупционный суд должен быть независимым. И для этого мы его создали через Совет добродетели, через совет международных экспертов”, – подчеркнул Порошенко, которого цитирует пресс-служба “ЕС”.

Он уточнил, что настаивает на принятии в Верховной Раде своего законопроекта о принципах формирования состава судей Конституционного суда (через Совет добродетели и совет международных экспертов).

“На сегодняшний день мы должны убрать марево Зеленского о том, что он хочет сформировать новую судебную ветвь власти, Конституционный суд и другие из “стопроцентно своих людей”. И таким образом лишить судебную ветвь власти – по крайней мере Верховный суд и Антикоррупционный суд – независимости”, – считает Порошенко.

Политик также прокомментировал нашумевшее уголовное производство, фигурантом которого является заместитель главы Офиса президента Олег Татаров. Порошенко выразил уверенность, что “нужно прекратить атаку”, которую оказывает Банковая на Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

“В частности, события последних дней, по делу Микитася, где проходит целый ряд высокопоставленных лиц, включая заместителя главы Офиса президента Татарова. Вместо того, чтобы немедленно уволить Татарова и обеспечить отсутствие влияния на расследование, он (Владимир Зеленский, – ред.) наоборот берет его под свою защиту”, – отметил Порошенко.

“Что это означает на практике? Как это оценивает мир, как это оценивает украинский народ? Вместо того, чтобы заставить их сложить мандат, обеспечить честное и прозрачное расследование, Зеленский их прикрывает. Действия Татарова, действия всех должностных лиц, которые проходят по этому делу, депутатов – их уже много от фракции “Слуга народа”. Взятки, которые измеряются миллионами”, – добавил Порошенко.

В связи с этим политик напомнил, что завоевывать доверие со стороны международных партнеров Украины очень трудно.

“А это для нас абсолютно необходимый фактор. Потому что мы можем сотрудничать только тогда, когда есть доверие”, – подытожил он.