Федеральна антимонопольна служба Росії оштрафувала корпорацію Apple на 906 млн рублів ($12 мільйонів) через зловживання домінантним становищем на ринку.

Про це повідомляє російське видання “Медуза”.

Штраф наклали після скарги російської компанії “Лабораторія Касперського”. Розробник програмного забезпечення заявив, що Apple необґрунтовано урізала функціональність його нової версії додатка для батьківського контролю “Kaspersky Safe Kids” (KSK). При цьому Apple вивела на ринок власний додаток з аналогічними функціями “Screen Time”.

Видання зазначає, що розгляд почався в серпні 2019 року, а завершився у серпні 2020 року. Також ФАС зобовʼязала Apple не надавати переваг власним додаткам стосовно додатків сторонніх розробників і забезпечити для розробників додатків “батьківського контролю” можливість їх поширення в App Store без втрати важливого функціоналу.

Цей припис оскаржений в суді та до завершення розглядів його дію зупинено.