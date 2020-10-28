Об этом сообщает Reuters.
В частности, регулятор подозревает, что на рынке интернет-рекламы Google использовал огромное количество данных пользователей, собранных через его собственные приложения, и таким образом мешал конкурировать между собой другим операторам.
Также сообщается, что во вторник в некоторых офисах Google были проведены обыски.
Расследование началось после жалобы, которую подала итальянская группа цифровой рекламы IAB в прошлом году, и должно быть завершено до ноября 2021 года.
- Ранее сообщалось, что инженеры компании Google не смогли до конца объяснить, какие существуют настройки конфиденциальности поисковика, а также – каким образом может осуществляться слежка за пользователями через геопозицию.