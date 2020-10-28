Антимонопольный комитет Италии начал расследование против американской корпорации Google. Итальянская сторона обвиняет компанию в злоупотреблении монопольным положением на рынке интернет-рекламы.

Об этом сообщает Reuters.

В частности, регулятор подозревает, что на рынке интернет-рекламы Google использовал огромное количество данных пользователей, собранных через его собственные приложения, и таким образом мешал конкурировать между собой другим операторам.

Также сообщается, что во вторник в некоторых офисах Google были проведены обыски.

Расследование началось после жалобы, которую подала итальянская группа цифровой рекламы IAB в прошлом году, и должно быть завершено до ноября 2021 года.