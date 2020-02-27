Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) одобрил передачу порта "Ольвия" (Николаев) в концессию компании из Катара.

Об этом сообщили в пресс-службе АМКУ.

Как сообщалось ранее, в конце января был завершен концессионный конкурс в порту “Ольвия”. Победителем стала компания из Катара — “QTerminals”.

Отмечается, что важным условием концессионного договора стало получение разрешения от АМКУ. В конце января QTerminals направила в комитет заявление на опосредованное получение в концессию активов порта.

“Компания QTerminals W.L.L. является ведущим портовым оператором Государства Катар и осуществляет деятельность по управлению морскими терминалами в крупнейшем порту Катара — Хамад. Группа QTerminals пока не осуществляет хозяйственной деятельности в Украине, а потому не происходит структурных изменений на рынке стивидорных услуг”, — отметили в АМКУ.

В связи с этим решение о передачи порта в концессию было одобрено. В течение 5 лет компания должна инвестировать в порт 3,4 млрд гривен.

Концессия — форма государственно-частного партнерства, которая предусматривает предоставление инвестору права на строительство и модернизацию мощностей, оставляя объект в государственной собственности.