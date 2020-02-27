Об этом сообщили в пресс-службе АМКУ.
Как сообщалось ранее, в конце января был завершен концессионный конкурс в порту “Ольвия”. Победителем стала компания из Катара — “QTerminals”.
Отмечается, что важным условием концессионного договора стало получение разрешения от АМКУ. В конце января QTerminals направила в комитет заявление на опосредованное получение в концессию активов порта.
“Компания QTerminals W.L.L. является ведущим портовым оператором Государства Катар и осуществляет деятельность по управлению морскими терминалами в крупнейшем порту Катара — Хамад. Группа QTerminals пока не осуществляет хозяйственной деятельности в Украине, а потому не происходит структурных изменений на рынке стивидорных услуг”, — отметили в АМКУ.
В связи с этим решение о передачи порта в концессию было одобрено. В течение 5 лет компания должна инвестировать в порт 3,4 млрд гривен.
Концессия — форма государственно-частного партнерства, которая предусматривает предоставление инвестору права на строительство и модернизацию мощностей, оставляя объект в государственной собственности.
Напомним, 12 сентября Министерство инфраструктуры объявило о начале проведения конкурентных и прозрачных концессионных конкурсов по морским портам “Ольвия” (Николаев) и “Херсон”.
21 января премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Херсонский морской торговый порт передали в концессию. Компания-победитель должен инвестировать в порт около 300 млн гривен.
- 4 февраля стало известно, что суд остановил действие приказа министерства инфраструктуры о передаче Херсонского морского порта в концессию.
- 14 февраля Апелляционный суд разблокировал передачу Херсонского морского порта в концессию.