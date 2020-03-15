Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины начинает расследование в отношении авиакомпании МАУ из-за сообщения о повышении цен на билеты за сутки до закрытия украинских границ.

О расследовании сообщил глава Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий на своей странице Facebook.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Международные авиалинии Украины значительно подняла цены на билеты на последние перед закрытием украинской границы авиарейсы.

Он отметил, что в связи с закрытием украинских границ из-за пандемии коронавируса в Антимонопольный комитет поступили сообщения, что крупнейший национальный авиаперевозчик — Международные авиалинии Украины — резко повысил цены на билеты на последние дни перед остановкой авиасообщения.

“Иллюстрируют обращение следующими данными: билет эконом-класса Лондон-Киев на 15 марта стоит 24 тыс. грн ($918), при том накануне билет стоил менее 10 тыс. ($382)”, — написал Хмельницкий.

Он добавил, что АМКУ изучит эти факты и, в случае установления нарушений накажет компанию (Комитет может наложить штраф в размере до 10% годового дохода компании).

Также Хмельницкий призвал людей, которые стали свидетелями таких повышений цен, обращаться в Киевское областное территориальное отделение АМКУ на электронную почту [email protected] или по телефону: (044) 248-08-92. Антимонопольщикам следует предоставить информацию о билетах, чеки оплаты и другие документы по перелетам.

В то же время в пресс-службе МАУ заявили, что рост цен на билеты из Европы в Украину на рейсы 15-16 марта связан с увеличением запросов и паникой.

“Авиакомпания МАУ отошла от ручного режима формирования стоимости перелетов много лет назад и не намерена возвращаться к каменному веку. МАУ отмечает, что главный союзник роста цен на авиабилеты — это паника”, — уверяют в компании.

Там утверждают, что цены формирует специальная система, которая автоматически определяет стоимость на том или ином маршруте в соответствии с рядом показателей: интенсивности продаж, спроса и тому подобное.

“Увеличение запросов на оформление билета система расценивает как повышение спроса со соответствующей корректировкой стоимости”, — говорится в сообщении.