Австралийские ученые из университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне выявили, что антипаразитарный препарат ивермектин в течение 48 часов может подавлять присутствие COVID-19 в клетках организма.

Об этом сообщается на сайте научного журнала Antiviral Research.

Основные выводы исследования:

Ивермектин является ингибитором возбудителя вируса COVID-19 (SARS-CoV-2) in vitro (в пробирке).

Однократный прием препарата способен вызывать уменьшение вируса в культуре клеток в 5000 раз за 48 часов.

Ивермектин одобрен FDA (Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) для лечения паразитарных инфекций и, следовательно, может использоваться повторно.

Ивермектин широко доступен благодаря его включению в перечень основных лекарственных средств ВОЗ.

Возбудитель текущей пандемии COVID-19, SARS-CoV-2, представляет собой одноцепочечный РНК-вирус.

В отчете исследования говорится, что антипаразитарный препарат ивермектин, ранее показавший, что обладает противовирусной активностью широкого спектра действия in vitro, является ингибитором возбудителя вируса SARS-CoV-2 – COVID-19. Препарат снижает вирусную РНК в 5000 раз через 48 часов после приема. Поэтому ивермектин требует дальнейшего изучения возможных выгод для людей.

Ивермектин является ингибитором интегразы (фермента) и импортина (ядерного белка), то есть он не даёт вирусной РНК попасть в клетку и встроит ее в ДНК клетки.

“Чтобы проверить антивирусную активность ивермектина в отношении SARS-CoV-2, мы инфицировали клетки изолятом SARS-CoV-2 Australia/VIC01/2020 в течение 2 часов с последующим добавлением 5 мкМ ивермектина. Супернатант и клеточные осадки анализировали с помощью RT-PCR для репликации РНК SARS-CoV-2. Через 24 часа в супернатанте (указывающем на высвобождение вирионов) образцов, обработанных ивермектином, наблюдалось снижение вирусной РНК на 93%. За 48 часов ивермектин снижал количество нуклеиновой кислоты вируса на 99,8%. Но при этом никакого дальнейшего снижения вирусной РНК через 72 часа не наблюдалось”, – говорится в исследовании.