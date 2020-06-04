За минувшие сутки в Украине зафиксировано 588 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что является антирекордом. Если ситуация будет ухудшаться, Министерство охраны здоровья рекомендует усилить карантинные меры.

Об этом заявил сегодня на брифинге глава МОЗ Максим Степанов.

“У нас сегодня, с одной стороны, есть рекорд по количеству людей, которые выздоровели, – 602 человека. С другой стороны – антирекорд по количеству заболевших за все время пандемии – 588 подтвержденных случаев”, – отметил он.

Степанов уточнил, что при введении адаптивного карантина с 22 мая “было понимание”, что возможен риск роста новых случаев заболевания. При этом он подчеркнул, что украинцам было предписано придерживаться противоэпидемических мероприятий.

“Это пользование средствами индивидуальной защиты (масками, респираторами), антисептиками, соблюдение социальной дистанции, и тому подобное. Все эти меры разработаны ведущими специалистами нашей страны. Чтобы снизить риск инфицирования – нужно их придерживаться. В противном случае мы можем наблюдать увеличение количества заболевших. Как следствие – МОЗ будет рекомендовать введение дополнительных мер”, – подчеркнул Степанов.

Увеличение суточного роста заболевших в Украине министр связывает с тем, что граждане пренебрегают противоэпидемическими рекомендациями МОЗ на фоне смягчения карантина.

“Действительно, со снятием определенных карантинных ограничений (связано увеличение числа инфицированных, – ред.) с одной стороны, но с другой стороны мы подчеркиваем, что надо придерживаться рекомендаций МОЗ. В ином случае у нас увеличивается риск заболевания. Мы два дня наблюдаем – вчера было 483 человека заболевших, сегодня антирекорд. Поэтому для нас очень важно именно соблюдение рекомендаций МОЗ, чтобы нам не нужно было усиливать карантин”, – сообщил Степанов.

(На видео – с 5:45 и 13:00)