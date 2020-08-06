Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.
Больше всего случаев заболевания COVID-19 обнаружено во Львовской области – 197, Киеве – 180, Харьковской области – 142, Ивано-Франковской области – 127, Одесской области – 110.
Новых случаев коронавирусной инфекции не зафиксировано только в Луганской области.
За прошедшие сутки в стране зафиксировали 31 летальный случай. В то же время, выздоровели 997 пациентов.
Всего в Украине зафиксировали 76 808 случаев инфицирования коронавирусом. 42 524 человека уже преодолели болезнь, а в 1819 человек умерли от осложнений.
Предыдущий антирекорд был зафиксирован 5 августа – тогда за сутки было обнаружно 1271 нового больного COVID-19.
- В Украине потенциально могли инфицироваться коронавирусом COVID-19 132 тысячи человек.
- В Министерстве охраны здоровья Украины рассказали, кто может пройти тест на коронавирус бесплатно.
- В Украине решили продлить адаптивный карантин до 31 августа.
- С 1 августа в Украине вступили в силу обновленные правила адаптивного карантина. Страну разделили на 4 зоны карантина: “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “зеленую”.