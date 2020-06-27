За минувшие сутки в Киеве обнаружили 142 новых случая инфицирования коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

“Ситуация с заболеванием коронавирусом в столице ухудшается. Количество людей, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось еще на 142 человека”, – говорится в сообщении.

На сегодня в столице уже 4866 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

За минувшие сутки, в частности, заболели:

72 женщины в возрасте от 19 до 75 лет;

60 мужчин в возрасте от 21 до 94 лет;

6 девочек от 9 до 16 лет и 4 мальчиков – от 2 до 15 лет.

Среди заболевших четверо медиков.

В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Отмечается, что больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 21, в Деснянском – 20, а также в Печерском и Дарницком районах – по 19 случаев.