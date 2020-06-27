Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
“Ситуация с заболеванием коронавирусом в столице ухудшается. Количество людей, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось еще на 142 человека”, – говорится в сообщении.
На сегодня в столице уже 4866 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
За минувшие сутки, в частности, заболели:
- 72 женщины в возрасте от 19 до 75 лет;
- 60 мужчин в возрасте от 21 до 94 лет;
- 6 девочек от 9 до 16 лет и 4 мальчиков – от 2 до 15 лет.
Среди заболевших четверо медиков.
В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Отмечается, что больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 21, в Деснянском – 20, а также в Печерском и Дарницком районах – по 19 случаев.
- В Украине по состоянию на 27 июня подтверждено 42 065 случаев COVID-19, за сутки обнаружили 948 новых случаев.